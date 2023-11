Ve Sněmovně začala výstava Tiché svědkyně, která má upozornit na problém domácího násilí

Na problém domácího násilí v Česku upozorňuje výstava Tiché svědkyně, která začala ve Sněmovně. Desítka červených ženských siluet připomíná oběti, které letos přišly o život. Výstavu dnes na tiskové konferenci představila Zdena Prokopová z pořádající organizace Rosa a čtyři poslankyně a jeden poslanec, kteří akci zaštítili. Podle Prokopové se výstava do dolní parlamentní komory vrátila po 20 letech.

"Jsem ráda, že se po 20 letech podařilo výstavu na půdě Parlamentu uspořádat. Mluvím i za ty zavražděné ženy, protože ony už se bránit nemohou. Vždy byly zavražděny v době, kdy se rozhodly, že násilí už nebudou snášet a s partnerem se rozejdou. Je důležité na to upozorňovat, ne šokovat, aby si to na půdě Parlamentu uvědomili," řekla Prokopová. Podle ní se sice za poslední dvě desetiletí mnohé změnilo k lepšímu, je možné vykázání a trestné je týrání blízkých, nebezpečné pronásledování či vyhrožování, síť pomoci obětem je ale stále nedostatečná. V Česku fungují jen tři utajené azylové domy, podotkla expertka na problematiku domácího násilí.

Na tiskové konferenci vystoupili poslanec a čtyři poslankyně z různých stran. Problematice se dlouhodobě věnují. Zmínili chystané změny legislativy s novou definicí znásilnění či uzákoněním definice domácího násilí.

Nový zákon proti domácímu násilí má zahrnovat řadu novel. Domácí násilí by se mělo brát v potaz při vypořádání společného vlastnictví manželů a při svěřování dětí do péče po rozvodu. Upravit to má novela občanského zákoníku. Zákaz nařídit povinnou mediaci by měl platit pro rozváděné partnery v případě, že mezi nimi bylo domácí násilí. Novela přestupkového zákona má oběti zajistit právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachatelem při přestupkovém řízení. Novela o policii prodlouží vykázání z deseti na 14 dnů.

Vykázání se v Česku na ochranu ohrožených zavedlo od ledna 2007. Do konce loňského roku policie využila toto opatření podle statistik celkem v 18.688 případech, letos do konce října v 1027 případech. Podle průzkumů zažila v Česku domácí násilí každá třetí žena a každý desátý muž. Výzkumníci už dřív spočítali, že ČR ztrácí ročně kvůli domácímu násilí desítky miliard korun, a to na výdajích na nemocenské, zdravotní péči, policejní zásahy či justici.

Prokopová vyzvala k přijetí takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí. Podle poslance TOP 09 Michala Zuny či lidovecké poslankyně Marie Jílkové by ratifikace dokumentu mohla pomoci a přispět k zajištění pomoci obětem i práce s pachateli. Na zlehčování problematiky v Česku a nedostatek statistik a údajů poukázaly poslankyně STAN Barbora Urbanová, ANO Taťána Malá či ODS Eva Decroix.