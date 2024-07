Ve Středočeském kraji bude do konce roku 2026 jezdit 38 nových jednotek RegioFox

Na železničních tratích ve Středočeském kraji bude do konce roku 2026 jezdit 38 nových motorových jednotek RegioFox, především v západní části regionu. Zatím jich je šest, cestující vozí pravidelně na tratích Rakovník - Beroun a Beroun - Rudná u Prahy -Praha. V červnu skončil zkušební provoz těchto jednotek, který trval od loňského roku, informoval dnes ČTK mluvčí Českých drah (ČD) Filip Medelský.

RegioFoxy postupně ve středních Čechách i jinde nahrazují dosluhující jednotky řad 809, 810 či 814. Proti starším vozům nabízejí větší komfort. Jsou vybaveny například palubní Wi-Fi, mají USB konektory a zásuvky 230 V pro napájení cestovní elektroniky.

"Ve Středočeském kraji jsme už ukončili zkušební provoz. Vozidla, která se mu podrobila, odjela do Polska k finálním úpravám podle schváleného typu a místo nich jsme aktuálně nasadili šest 'Lišek'. Ty jezdí na trati z Prahy přes Rudnou u Prahy do Berouna a z Berouna do Rakovníka, kde se o ně starají v tamním depu," uvedl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

S pořízením nových vlaků počítá dodatek prodlužující nynější smlouvu s ČD na regionálních tratích o pět let, který v březnu schválilo středočeské zastupitelstvo. ČD si od polské společnosti PESA objednaly 106 RegioFoxů. Po jejich dodání od výrobce jsou postupně nasazovány do provozu na tratích nejen v Praze a středních Čechách, ale také v Královéhradeckém, Jihočeském, Pardubickém, Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina.