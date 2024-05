Ve vězení byli bývalý ministr Svoboda, někdejší hejtman Rath či exsenátor Novák

Výběr známých polistopadových politiků a lidí ze zákulisí politiky, kteří skončili ve vězení (exposlanec Dominik Feri nastoupil o víkendu do vězení za znásilnění, sdělil ČTK zdroj z vězeňského prostředí; řazeni abecedně):

Marek Dalík

- Podnikatel a někdejší blízký spolupracovník premiéra Mirka Topolánka (ODS) byl odsouzen na pět let za podvod při nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Původně dostal čtyři roky vězení za to, že si při neformální schůzce řekl v roce 2007 o úplatek pro někoho z české vlády. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, žádal podle spisu půl miliardy korun. Rozsudek byl sice zrušen, po zásahu Nejvyššího soudu ve vleklé kauze padl nový verdikt. Soud dospěl k názoru, že podváděl, když se pokusil ze zbrojařů vylákat peníze. Nejvyšší soud později odmítl Dalíkovo dovolání a Ústavní soud ústavní stížnost. V listopadu 2019 byl po odpykání poloviny trestu podmíněně propuštěn.

Dominik Feri

- Bývalý poslanec Dominik Feri byl loni v listopadu odsouzen za znásilnění dvou dívek - z toho jedné nezletilé - a za další pokus o znásilnění k tříletému trestu vězení, do kterého nastoupil podle zdrojů ČTK o víkendu. Podle serveru tn.cz je Feri ve věznici v Teplicích. Feri kvůli svému trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil TOP 09 i celou politiku. Proti pravomocnému rozsudku se hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek.

Alexandr Novák

- Bývalý senátor za ODS (ve funkci 2000 až 2006) byl v roce 2012 potrestán za přijetí úplatku, který dostal jako starosta Chomutova. Podle vyšetřovatelů v roce 1999 jako chomutovský starosta získal 43 milionů korun za zprostředkování prodeje akcií města v Severočeské energetice a Severočeské plynárenské společnosti. V dubnu 2013 jej k nástupu trestu odvezla policie. Za mřížemi strávil dva roky a měsíc, z vězení odešel v červnu 2015. Jeho předčasné propuštění se stalo terčem kritiky. Nyní je stíhán v kauze Regionálního operačního programu Severozápad. Na Štědrý den 2016 Nováka na žádost české strany na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem zadržela německá policie, v Německu strávil deset měsíců ve vazbě, než byl vydán do ČR.

Roman Pekárek

- Někdejší poslanec ODS (ve Sněmovně 2012 až 2013) byl ještě před nástupem do dolní komory odsouzen na šest let. Krajský soud v Praze někdejšího místostarostu středočeského Kolína v květnu 2012 potrestal za to, že si v roce 2009 řekl o milionový úplatek za sjednání prodeje městských pozemků za nižší cenu. Už jako poslanci mu v prosinci 2012 odvolací pražský vrchní soud snížil trest o rok; Pekárek dostal také pokutu 250.000 korun. Do vězení nastoupil v únoru 2013, na svobodu byl podmíněně propuštěn po odpykání poloviny trestu.

David Rath

- Bývalý ministr zdravotnictví (2005 - 2006) a středočeský hejtman za ČSSD z let 2008 až 2012 stál za asi nejznámější trestní kauzou spojenou se zakázkami ve zdravotnictví. Ratha policie zadržela v polovině května 2012 s krabicí, v níž bylo sedm milionů korun. Podle policie šlo o úplatek za zmanipulovanou zakázku týkající se opravy buštěhradského zámku. Obžaloba, která Ratha vinila i z dalších trestných činů, byla podána začátkem dubna 2013. Po svém zatčení v květnu 2012 rezignoval na funkci krajského zastupitele (a tím i na post hejtmana) a vystoupil ze strany. Za přijímání úplatků a manipulace s tendry ve Středočeském kraji ho soudy poslaly na celkem osm let do vězení, součástí verdiktu byl také třináctimilionový peněžitý trest. Několikaleté tresty dostali kromě Ratha také manželé a lékaři Petr a Kateřina Kottovi, blízcí spolupracovníci Ratha, a i další lidé. Potrestána byla i firma Metrostav. Odsouzení jsou již na svobodě. Rath strávil ve vězení s přestávkou celkem téměř čtyři roky. Naposledy opustil věznici na podmínku loni v květnu.

Ivo Svoboda

Někdejší poslanec ČNR za ČSSD (1990 až 1992) a později ministr financí vlády Miloše Zemana (1998 až 1999) byl spolu se svou blízkou spolupracovnicí Barborou Snopkovou souzen kvůli hospodářským trestným činům z druhé poloviny 90. let, kdy stál ve vedení mělnické továrny na dětské kočárky Liberta. V březnu 2004 soud Svobodu za podvod a zvýhodňování věřitele poslal na pět let do vězení, stejně jako Snopkovou. Do vězení Svoboda a Snopková nastoupili v létě 2005, káznice opustili v roce 2008. Svoboda zemřel v únoru 2017 ve věku 68 let.