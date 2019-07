Vedení ČSSD: Odvolat Staňka, dosadit Šmardu. Hamáček má plnou podporu

Předsednictvo ČSSD potvrdilo, že Antonín Staněk (ČSSD) má být odvolán z pozice ministra kultury. Zároveň plně podporuje nominaci místopředsedy strany Michala Šmardy jakožto jeho nástupce. Širší vedení sociální demokracie také vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v souladu se svými ústavními právy a s koaliční smlouvou zajistil respektování nominace na ministra kultury. Na tiskové konferenci po zasedání předsednictva to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Hamáček si nemyslí, že by ČSSD zůstala ve vládě, pokud by se Šmarda nestal ministrem kultury. Pro stranu je podle něj také nepřípustné, aby prezident Miloš Zeman pověřil řízením ministerstva kultury nějakého jiného ministra sociální demokracie. "Takový krok by byl v přímém rozporu s tím, co jsme se dohodli," řekl. Zopakoval, že ČSSD musí mít možnost sama si rozhodovat o svých ministrech.

Jednání s prezidentem o obsazení ministerstva kultury je podle Hamáčka na premiérovi Babišovi. "Očekávám, že premiér bude konat podle toho, co mu dává k dispozici ústava," řekl. Předpokládá, že Babiš dodrží koaliční smlouvu, podle které ministerstvo kultury náleží sociální demokracii a koaliční strany si samy rozhodují o svých kandidátech na posty ve vládě.

Vedení ČSSD zároveň Hamáčkovi vyjádřilo plnou podporu k jednáním o vyřešení situace ve vládě. Šéf ČSSD má, po projednání v grémiu, plnou kompetenci rozhodnout o dalším vývoji angažmá sociální demokracie ve vládě, může jej i ukončit. Zároveň předsednictvo vyzvalo ministry za ČSSD, aby podali demise ve chvíli, kdy je o to Hamáček požádá. Vyplývá to z usnesení předsednictva, pro které hlasovalo 37 z 45 přítomných členů, tři byli proti a pět členů se zdrželo.

Místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že je připravena podat demisi. "Kdybych nebyla, porušila bych usnesení předsednictva. Já to říkám dlouhodobě, že pokud si předseda sociální demokracie nebude moci říkat, kdo bude a nebude ministrem sociální demokracie, byla by koaliční smlouva pouhý cár papíru," řekla novinářům. Také ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že je připraven demisi podat. Člen předsednictva Petr Krčál řekl, že si myslí, že Hamáček už má všech pět demisí od sociálně-demokratických ministrů k dispozici.

Silný mandát

Podle člena předsednictva Miloše Petery dostal Hamáček silný mandát. O dalším postupu se podle něj bude rozhodovat do 31. července. Zeman v pátek uvedl, že je připraven do tohoto termínu odvolat ministra kultury Staňka. "Pan předseda hlavně má v rukou možnost situaci řešit dle svého uvážení a velmi operativně, takže tím se možná podaří některé věci urychlit," uvedl člen předsednictva Roman Váňa.

Pardubický hejtman Martin Netolický novinářům řekl, že není jediný důvod, aby sociální demokracie nyní odcházela z vlády, pokud nejde o programový problém nebo věc státního rozpočtu. "Je to skutečně ústavní krize způsobená nevykonáváním některých kompetencí ze strany prezidenta republiky," poznamenal.

Na jednání předsednictva krátce vystoupil i Babiš, který zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. "Já beru za docela vstřícné gesto to, že se Andrej Babiš zúčastnil setkání a jednoznačně všem členům předsednictva sdělil, že má zájem pokračovat ve vládním projektu," uvedl Netolický. Maláčová uvedla, že co se týče dikce, lišilo se Babišovo vyjádření pro média od vystoupení na zasedání vedení ČSSD.

"Aktuálně nebudeme poskytovat žádný mediální komentář," napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na žádost o komentář k výsledkům předsednictva ČSSD a na otázku, jak bude prezident nyní postupovat a zda přijme Babiše.