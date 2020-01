Vedení domu ve Vejprtech podezírá ze způsobení požáru tři lidi

Vedení domova pro zdravotně postižené ve Vejprtech podezírá tři klienty z toho, že způsobili nedělní požár, při kterém zemřelo osm lidí. Tito klienti byli z preventivních důvodů převezeni do psychiatrické léčebny, řekl ředitel městských sociálních služeb Viktor Koláček. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.

"Já nesdílím názor policie, že jde o nešťastnou náhodu. Podezíráme tři osoby, které o tom mluvily i poté. Nejsem Sherlock Holmes, nevím výsledek. Nicméně v rámci preventivních opatření všichni tři už nejsou v domovech umístěni u nás," řekl Koláček.

Mluvčí krajské policie Alena Bartošová řekla, že se k rozhodnutí ředitele domu umístit klienty do léčebny policie nebude vyjadřovat. Ve čtvrtek policisté uvedli, že příčinou nedělního tragického požáru byla manipulace s otevřeným ohněm. Vyloučili technickou závadu.

Za čin obecného ohrožení z nedbalosti hrozí případnému pachateli až osm let. Policisté také vyloučili, že by viníkem byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup do objektu. Starostka města Jitka Gavdunová (ODS) už dříve uvedla, že klienti vyhořelého domova se v minulosti pokoušeli objekt zapálit. Ohnisko požáru bylo ve společenské místnosti v prvním patře objektu, kde pravděpodobně začal hořet gauč.

Další klienti z domova Kavkaz, kde hořelo, podle ředitele zůstanou ve městě. Tři další lidé jsou stále v nemocnici, přičemž jeden je dál v kritickém stavu. Tři klienti jsou podle Koláčka ve svých domovech a dalších 17 zůstává v zařízeních po městě. Ředitel také uvedl, že zřejmě odmítne nabídku přemístit klienty do jiných míst v kraji. Podle něj mají městské sociální služby dostatečné kapacity je ubytovat ve městě.