Velitel podpořil policistu, který s pistolí zasáhl v civilu proti řidiči

Velitel krajské zásahové jednotky Josef Němec před soudem podpořil svého podřízeného souzeného pro zneužití pravomoci veřejné osoby. Policista je souzen za zásah se zbraní v ruce proti řidiči osobního vozu loni v září. Jeho nadřízený u soudu označil zásah za adekvátní. Kromě sprostých slov na něm nebylo nic k vytknutí, řekl před soudem Němec, který jel tehdy se souzeným policistou.

Policista Vladimír Slavotínek podle obžaloby zasáhl proti řidiči osobního auta v rušné Karlovarské ulici v Plzni. Obžaloba uvedla, že muže udeřil do hlavy nebo ruky a vyrazil mu z ruky mobilní telefon, jímž volal na tísňovou linku a dožadoval se pomoci. Hrozí mu rok až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Němec uvedl, že neviděl, že by se jeho podřízený dostal do fyzického kontaktu s řidičem. V úterý to popřel také Slavotínek.

Podle napadeného policisté riskantní jízdou v černém mercedesu bez označení omezovali dodávku s invalidou, chtěl je na to upozornit a takzvaně je problikl. Policisté ho následně vyzývali k zastavení a na křižovatce mu zablokovali cestu. Oba vystoupili, Slavotínek se dožadoval dokladů se zbraní v ruce. Podle poškozeného i jeho advokáta policisté vytáhli muže násilně z auta a během zákroku mu sprostě nadávali. Nadávky potvrdil záznam i obžalovaný.

Němec zopakoval Slavotínkovu výpověď, když uvedl, že prvním impulsem k pronásledování řidiče bylo jeho najíždění do policejního vozu.

To popřel jak řidič, tak jeho advokát Ronald Němec, podle něhož nic takového není ani na záznamu incidentu, který napadený řidič natočil autokamerou, v úterý se promítal u soudu a poté se objevil v médiích.

"Náš vůz atakoval (poškozený) pravým rohem svého auta, a to několikrát, a poté nás razantně předjel a zavřel v pravém jízdním pruhu," uvedl Josef Němec. Policisté pak podle něj spustili majáky a nápisy POLICIE a STOP. Po zastavení a legitimování si podle Němce řidič nestěžoval a souhlasil, že pojede sepsat protokol na obvodní oddělení.

Nakonec tam neodbočil a policisté ho nepronásledovali. "Popsal jsem celou událost na operační středisko a dohodl se, že sepíšeme protokol až po zákroku," řekl Němec. Se Slavotínkem shodně vypověděli, že byli nasazeni do akce služby kriminální policie, při níž měl být kvůli únosu dítěte zadržen nebezpečný pachatel ze Slovenska.

Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která navrhla policistu obžalovat. Slavotínek byl v té době zástupce velitele zásahové jednotky. Teď je na studijním pobytu na krajském ředitelství policie s nižším platem. Josef Němec, který je 13. rokem šéfem zásahové jednotky, se podle vyšetřovatelů trestného činu nedopustil a zůstal ve funkci. Ve čtvrtek uvedl, že byl kázeňsky projednáván, ale dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Důstojníci shodně uvedli, že neuvažovali o omluvě.

Podle soudkyně Lucie Bočkové bude jednání pokračovat 25. září výslechem znalců. Rozsudek by měla vynést 27. září.