Velké říjnové veletrhy se přesouvají na příští rok

Veletrhy, které se měly v Praze konat v nejbližších dnech, se kvůli novým opatřením proti koronaviru přesouvají na příští rok. U některých jsou již jasné nové termíny, u dalších je pořadatelé upřesní později. Zakoupené vstupenky většinou zůstávají v platnosti na nová data. Vyplývá to z vyjádření zástupců organizátorů veletrhů. V České republice od pondělka na 30 dní platí nouzový stav. Ve vnitřních prostorech se mohou do 18. října konat hromadné akce s maximálně deseti účastníky, venku s nejvýše 20 lidmi.

V areálu PVA Expo Praha v Letňanech se letos neuskuteční veletrhy For Caravan a For Boat. Příští termín konání byl stanoven na 12. až 14. března, uvedl v pondělí Josef Venc, ředitel firemní komunikace společnosti ABF, která je majitelem a provozovatelem letňanského výstaviště. Informace k dalším říjnovým veletrhům by podle něj měly být známé v dohledné době.

Zrušen byl také veletrh hodinek Salon Exceptional Watches, který byl plánován na 16. a 17. října v paláci Žofín. Nový termín pořadatelé zatím nezveřejnili. "Dělali jsme maximum, abychom i v této nelehké době výstavu zrealizovali. Současné podmínky nám to ale neumožňují. Naším cílem je zachovat kompletní podobu veletrhu a programy, které tuto výjimečnou akci doprovázejí. Ihned začínáme pracovat na posunutém termínu," uvedl ředitel veletrhu Jan Pokorný.

Přesunut na příští rok byl také veletrh sportovního vybavení Marathon Expo, který se měl konat mezi 8. a 10. říjnem na Výstavišti Praha. "Bohužel se od jara do podzimu zrušila spousta akcí, zejména těch větších, které představují pro Výstaviště podstatné příjmy, ztráty tak v letošním roce půjdou do desítek milionů korun. Snažili jsme se dělat vše, co bylo v našich silách a realizovat alespoň takové akce, které opatření dovolovala. Vzhledem k tomu, že Výstaviště disponuje velkým venkovním areálem, umožnilo nám to přes léto i v září uspořádat řadu menších akcí," uvedl předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl.

Podle aktuální studie společnosti Economic Impact spotřeba, tedy útraty účastníků a za účastníky kongresového, veletržního a eventového průmyslu, může letos kvůli koronavirové krizi klesnout o více než 71 procent, propad může být přes 100 miliard korun. Pořadatelům těchto akcí by měly být ztráty částečně kompenzovány ve druhé výzvě programu COVID kultura. Podle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové by ji resort chtěl vyhlásit v říjnu, řekla.