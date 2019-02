Veterináři začnou kontrolovat kamiony u hranic s Polskem

Od úterý začínají veterináři spolu s policií a celníky kvůli kauze s polským hovězím masem intenzivně kontrolovat kamiony v příhraničních oblastech s Polskem. Budou tak na hlavních silničních tazích v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a Moravskoslezském kraji. Odebrané vzorky prověří na to, zda nebyla zvířata léčena antibiotiky nebo na přítomnost bakterií salmonel. Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. Na polských jatkách se měly zabíjet nemocné krávy.

Dvacet kilogramů hovězího z problematických jatek směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde řezník všechno prodal zákazníkům. Dvě dodávky masa o hmotnosti 40 a 21 kilogramů byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným spotřebitelům. Dalších 56 kilogramů bylo prodáno pražským restauracím.

Stát stále podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska. Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění o informování o problémech s polskou výrobou podle ministra podkopává důvěru u veškeré polské potravinářské produkce.

Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Hlavní veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, do ČR se podle něj maso nedostalo. Následně však Polsko informaci změnilo, maso se mělo dostat do 14 evropských států včetně ČR.

Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něj případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.