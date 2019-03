Většina zaměstnanců by přivítala osobní volno v pracovní době.

Většina českých zaměstnanců by vedle hojně diskutované zkrácené pracovní doby přivítala osobní volno přímo v pracovní době. Třetina dotázaných by hodinu volna strávila aktivně, nejčastěji sportem nebo procházkou. Podobný počet lidí by preferoval klid a odpočinek. Pětina by volno využila k práci, aby mohla jít dříve domů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty.

Pracovní trh se více než rok potýká s nedostatkem pracovních sil, což se projevuje i tím, že zaměstnancům přibylo práce. "Rovnováhu mezi prací, rodinou, volnočasovými aktivitami a odpočinkem hledají vedle vrcholových manažerů stále častěji obecně všichni zaměstnanci. Nějaká forma volna v rámci pracovní doby přitom může pomoci i firmě, která si od tohoto kroku může slibovat vyšší efektivitu a výkonnost zaměstnanců," uvedl generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.

Podle průzkumu by jen 22 procent lidí v nabídnuté hodině osobního volna pracovalo, aby mohlo jít dříve domů. Výjimečně by pak ve volnu zaměstnanci pracovali proto, že je práce baví. Ostatní by před prací a dřívějším odchodem domů upřednostnili nějakou formu přestávky či odpočinkových aktivit.

Benefity pro zaměstnance

Nějaké formě aktivit by se v hodině volna nejraději věnovala třetina lidí. Na 38 procent z nich by preferovala aktivity s rodinou či partnerem, pro 28 procent by byl první volbou sport. Pokud si sami zaměstnanci mohou vybírat z široké škály benefitů, je nejvíce využívanou sportovní aktivitou návštěva fitness centra. Vedle sportu a aktivit s rodinou by se zhruba čtvrtina lidí vydala na procházku a 12 procent by zvolilo nějaký druh zábavy, například film, četbu nebo poslech hudby.

Na 31 procent zaměstnanců touží po klidu a odpočinku. Zhruba polovina z nich uvedla, že by se v hodině volna chtěla v klidu najíst, 36 procent by tento čas strávilo v tichosti o samotě a 18 procent by volno věnovalo spánku.

"Komfortní zázemí, které může představovat kvalitní a pravidelné stravování, ale také odpočinkové a relaxační zóny či prvky, se ukazuje být správnou cestou, jak vystresovaným a unaveným zaměstnancům ulevit," dodala ředitelka prodeje Up ČR Petra Gubíková.