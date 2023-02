Vězeň neuspěl se stížností, tvrdil, že nemohl volit prezidenta

Muž, který si odpykává trest v plzeňské věznici, neuspěl u Nejvyššího správního soudu (NSS) s volební stížností. Tvrdil, že mu Vězeňská služba neumožnila odevzdat v prvním kole volební hlas, přestože projevil zájem. Poukázal také na možné porušení volebního práva dalších odsouzených. NSS stížnost zamítl, stejně jako desítky dalších podnětů, které v posledních dnech postupně projednává. O všech volebních stížnostech, jichž dostal v zákonné lhůtě zhruba 400, by měl rozhodnout nejpozději ve středu.

Důvod, proč vězeň v prvním kole nehlasoval, se podle NSS nepodařilo jednoznačně zjistit. I kdyby se však ukázalo, že Vězeňská služba chybovala, soud by musel stížnost zamítnout. "S ohledem na významný rozdíl mezi volebními zisky jednotlivých kandidátů v prvním kole volby by případný hlas navrhovatele nemohl hrát žádnou roli," stojí v rozsudku.

Současně nevyšlo najevo nic, co by naznačovalo systémový deficit v přístupu lidí ve výkonu trestu k hlasování ve volbách. Řada jiných vězňů v téže věznici v prvním kole hlasovala, sám pisatel stížnosti pak hlasoval ve druhém kole. "Nic tedy nesvědčí o tom, že by bylo osobám vykonávajícím trest odnětí svobody ve Věznici Plzeň nějakým způsobem systematicky bráněno ve výkonu aktivního volebního práva, ani že by se věznice tímto způsobem zaměřovala konkrétně na navrhovatele," napsali soudci.

V úterý soud zamítl také stížnost voliče, který poukázal na předvolební zvláštní vydání týdeníku Forum. Redakce v něm kritizovala předsedu ANO Andreje Babiše, pozdějšího poraženého v druhém kole volby, například připomínala jeho údajně lživé výroky nebo majetkové poměry. O protikandidátovi Petru Pavlovi se v tiskovině psalo, že chodí nakupovat, jezdí metrem a hraje si s vnoučaty. Podle voliče je obsah tiskoviny "srovnatelný s nejděsivějšími kampaněmi minulosti", vedenými například proti signatářům petice Několik vět nebo Charty 77.

"Týdeník Forum vyšel několik dní před druhým kolem volby, tedy v době, kdy měli oba kandidáti dostatek času a veřejného prostoru na jeho obsah reagovat a případně vyvracet v něm uvedené skutečnosti, pokud by chtěli," reagovali soudci NSS. Připomněli, že diskuze o tom, zda je Babiš lhář a co všechno mu patří, není ve veřejném prostoru žádnou novinkou. "Stěží tak lze tvrdit, že toto téma mohlo zasáhnout nepřipravené voliče až těsně před volbou prezidenta republiky právě v podobě týdeníku Forum," stojí v rozhodnutí.

NSS po letošních volbách dostává stovky stížností, mnohem více, než bývalo v minulosti běžné. Ve lhůtě jich obdržel asi 400, průběžně je vyřizuje. Často jde o formulářové návrhy, opakující stejné argumenty. Do středy by mělo být jasno o všech návrzích. Další stovky podnětů, které přišly před lhůtou, anebo po ní, soud odmítá pro předčasnost, respektive opožděnost.