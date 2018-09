"Vezmeme ty nejmladší, žádný azyl." Šojdrová jde se "sirotky" za Babišem

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) navrhne na páteční schůzce premiérovi Andreji Babišovi (ANO) plán na přijetí syrských sirotků z řeckých táborů. Výběr dětí by podle něj byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra, preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných a poskytnuta by jim byla dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství. Po příjezdu by byly umístěny do institucí spadajících pod ministerstva školství a sociálních věcí.

Iniciativa přijmout 50 syrských sirotků vyvolala v posledních dnech silnou veřejnou i politickou reakci. Ve středu o tématu jednali i poslanci. S návrhem Šojdrové nesouhlasí Babiš, který už dříve řekl, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Zdůrazňuje také, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let.

Šojdrová uvedla, že jejího pátečního setkání s předsedou vlády se zúčastní i senátoři a zástupci iniciativy Češi pomáhají. Europoslankyně chce Babiše oslovit konkrétním návrhem.

"Panu premiérovi navrhnu něco, co již úspěšně realizovali nebo realizují v jiných zemích, například ve Velké Británii, Francii nebo v Irsku," poznamenala. Věří, že česká státní správa pomoc sirotkům zvládne tak, aby "splnila požadavky solidarity i bezpečnosti".

Mezi hlavními body plánu je, že program by byl uskutečněn na základě bilaterální spolupráce mezi ČR a Řeckem. Výběr dětí by mělo zcela v gesci ministerstvo vnitra, a to včetně jejich věku.

"Preferovány by měly být ty nejzranitelnější a nejmladší děti a ty, které nemají dohledatelné příbuzné a rodiče," uvedla Šojdrová.

Děti by v ČR získaly tzv. doplňkovou, tedy dočasnou ochranu. Po příjezdu by se o ně měly postarat instituce ministerstva školství a sociálních věcí. Peníze na program by měly plynout z fondu Evropské unie zaměřeného na azylovou a migrační problematiku.