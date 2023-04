Věžnice na Havlíčkobrodsku bude letos pokračovat v opravách bývalé kovárny. Zchátralé stavení převzala obec se 450 obyvateli od poslední majitelky za symbolickou korunu, původně ho chtěla zbourat. Vydaný už byl demoliční výměr. Pak vedení obce rozhodnutí přehodnotilo. V minulých dvou letech byla opravená střecha i zvonička, která je na ní, vyměněná jsou okna, po dohodě s památkáři byl u domu znovu vystavěný přístřešek. Letos přijdou na řadu dveře a opatření na snížení vlhkosti. ČTK to řekl starosta David Drahoš (nestraník).

"Příští rok bychom chtěli, kdyby šlo všechno podle plánu, dostat kovářskou dílnu do funkčního stavu," uvedl starosta. Obec by na to chtěla žádat o dotaci. Dílna je stavebně oddělená od zbývajících částí domu, lidé by do ní mohli nahlížet přes mříž. Ve zbývajících prostorách domu by po opravách mohla být expozice věnovaná obci. Je tam ale ještě potřeba udělat hodně práce, včetně nových omítek, podlah a rozvodu elektřiny.

Budova vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka. Později v ní byla školní třída s bytem učitele. Jako kovárna sloužila od roku 1894, objekt plnil také funkci zvoničky. Památkově chráněná je bývalá kovárna podle památkového katalogu od listopadu 2020.

Vynaložené náklady na opravy kovárny podle starosty letos v součtu převýší milion korun. Přispělo na ně ministerstvo kultury i kraj. "Co jde, tak si děláme sami," řekl Drahoš. Zaměstnancům obce pomáhají brigádníci. Kvůli záchraně památky obec zřídila také transparentní účet. Přispěli na něj i lidé odjinud. "Paní Marie Topolová z Jihlavy viděla článek o kovárně, zavolala mi, přijela s vnučkou," připomněl starosta jednu z významných dárkyň. Další přispěvatelka věnovala na záchranu kovárny výtěžek z prodeje kalendáře.

Obci patří také středověký most U Lutriána, opravený byl před dvěma desetiletími. Kamenný most překlenuje říčku Šlapanku. Nad ním je ale teď potřeba dát do pořádku jez, který je z velké části protržený, aby voda památku neohrožovala. Ochránci přírody podle Drahoše chtějí, aby tam byl zároveň vytvořený průchod pro ryby, který jim umožní překonat úsek s jezem. Náklady na opravu jezu a vznik rybochodu starosta odhadl na osm až devět milionů korun, podle něj je šance na takové stavby dostat dotace.

Jez je na soutoku Šlapanky a Zlatého potoka, vede od něj náhon k blízkému mlýnu. Most je podle památkového katalogu z přelomu 15. a 16. století, nachází se na staré zemské cestě z Moravy do Čech. Teď slouží jako součást místní komunikace. Památkovou ochranu má od roku 1958.

Roční rozpočet obce Věžnice se pohybuje okolo 11 milionů korun, daří se ho navyšovat dotacemi. Na investice zbývá asi 1,5 milionu.