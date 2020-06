Věznice nechybovala, když umístila Ratha do vyššího zabezpečení

Teplická věznice nechybovala, když umístila odsouzeného bývalého politika Davida Ratha do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Ústavní soud (US) odmítl stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích, který v lednu nevyhověl návrhu na přeřazení vězně do oddělení s nižším zabezpečením. Usnesení zveřejnil své internetové databázi. Rath už v Teplicích není, počátkem roku se přesunul do Ruzyně.

Rath si loni v první větvi korupční kauzy vyslechl pravomocný trest sedm let vězení. Justice jej uznala vinným z ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Do výkonu trestu nastoupil loni v říjnu v Teplicích. Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení jej vedení věznice umístilo zejména s ohledem na výši uloženého trestu.

Rath rozhodnutí kritizoval například proto, že mu znemožnilo věnovat se zdravotní péči o odsouzené. Okresní soud v Teplicích ale konstatoval, že rozhodnutí ředitele věznice bylo zákonné a dostatečně odůvodněné. Ani ústavní soudci nezjistili žádné porušení Rathových práv.

"Zásah ÚS by byl nutný pouze v případech, pokud by výklad obecných soudů vybočoval ze zásad spravedlivého procesu či jinak ústavně excesivní. Tato situace však v nyní projednávaném případě zjevně nenastala," stojí v usnesení.

Matrace a oblečení

Teplická věznice ovšem podle nedávného vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství porušila předpisy, když odsouzenému Rathovi dovolila civilní oblečení a vlastní matraci. Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové ale vedení věznice neporušilo zákon, šlo jen o pochybení v administraci.

Na konci letošního ledna uznal středočeský krajský soud bývalého hejtmana vinným i v druhé větvi kauzy. Za přijímání úplatků a zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic mu o rok prodloužil pravomocný trest. Rozsudek v této části není pravomocný.

Z teplické do ruzyňské věznice se Rath přesunul také koncem ledna. O stěhování sám projevil zájem, podle médií kvůli tomu, že v Ruzyni hledali inzerátem lékaře. Ruzyni jako místo Rathova nynějšího pobytu zmiňuje také usnesení ÚS.