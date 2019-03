Vichřice vzala na čtvrtinu střechy internátu. Děti byly evakuovány

Vichřice připravila v noci na pondělí o střechu Domov mládeže Střední průmyslové školy v Havlíčkově ulici v České Lípě. Hasiči museli v noci evakuovat 36 dětí, které převezli do náhradního ubytování v nedalekých Zákupech. Oprava střechy přijde podle odhadů krajského úřadu na více než deset milionů korun. ČTK to řekla vedoucí krajského odboru Školství Jiřina Princová.

"Naštěstí se nikom u nic nestalo. Teď řešíme, jak ty zbytky střechy dostat dolů, protože část zůstala na stromě," doplnila. Budova internátu prodělala před devíti lety rekonstrukci. Je zateplená, opravena byla i střecha. "Dohledáváme, co se přesně dělalo a v jaké podobě. V každém případě se bude muset objekt provizorně zakrýt, aby do něj nepršelo a musíme zajistit novou střechu," upřesnila.

V domově mládeže bylo ubytováno 48 studentů, někteří ale dorazili až v pondělí ráno. V bouřlivou noc jich tam proto bylo jen 36. "Děti jsme ráno ze Zákup dopravili na snídani, za dozoru si na patro došly pro věci. Někteří vyrazili domů, někteří do školy," řekl ČTK ředitel školy Petr Veselý. Se sklářskou školou v nedalekém Novém Boru se podařilo dohodnout pro děti ubytování na tamním internátu. "Bude na nich, zda toho využijí, nařídit jim to nemůžeme," řekl. Do poškozené budovy se vrátit nemohou.

V České Lípě přesahovala v noci rychlost větru 80 kilometrů v hodině. Část střechy internátu skončila na zemi, další kus se zachytil na stromě. Na jeho sundání museli povolat stromolezce, aby bylo možné začít uklízet trosky kolem budovy. "Měl jsem tady techniky, kteří vymýšlejí alespoň provizorní řešení, jak sundat kus střechy, který zůstal nahoře a je tam narolovaný, není bezpečně přichycený. Je to zhruba čtvrtina střechy," doplnil Veselý. Řeší se podle něj i provizorní zastřešení plachtou. "A čeká nás oprava, vypadá to na kompletní střechu."

Podle vedoucího Odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje Vladimíra Koudelky bude rychlost opravy střechy internátu záležet na volných kapacitách stavebních firem. Pokud jde o krajské budovy, jsou škody v České Lípě největší. Hlášeny jsou podle něj po vichřici škody také v areálu Dětské léčebny respiračních nemocí Cvikov. "Spadlo tam pět smrků, dva na pavilon A, jeden na budovu školky, další na parkoviště léčebny. Škoda je odhadnuta na 30 tisíc korun," řekl ČTK Koudelka.