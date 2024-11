Vláda odmítla Babišův návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na pět let

Vláda dnes podle očekávání zaujala negativní stanovisko k návrhu předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Jde o nesystémové a populistické opatření, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Předloha nezahrnuje podle vládních legislativců žádný "rozmrazovací mechanismus", který by skokovému zvýšení platů zabránil. "V návaznosti na dostupná data z předchozích let lze v takovém případě očekávat růst platové základny o více než 30 procent," stálo v předběžném stanovisku kabinetu.

"Je to nesystémové, populistické opatření, které by ve výsledku v budoucnu znovu vyvolalo ještě větší skok z hlediska nárůstu platu politiků. To by ve výsledku situaci v České republice spíš poškozovalo, než jí pomáhalo," řekl Kupka.

"Vysmívají se všem. Policistům, kteří teď protestují, učitelům, jimž slibovali 150 procent průměrné mzdy a místo toho jim platy klesly na 113 procent. Živnostníkům, rodinám i důchodcům. Jsou to papaláši a jde jim jen o sebe," reagoval na rozhodnutí kabinetu Babiš na síti X.

Vláda předložila Sněmovně novelu, podle níž by se platy vrcholných politiků meziročně zvýšily podle funkce mezi zhruba 6,9 a 6,98 procenta. Plat řadového poslance a senátora by příští rok vzrostl o 7100 korun na 109.500 korun měsíčně, plat prezidenta by činil 365.000 korun, o 23.800 korun víc než teď.

Kupka dnes uvedl, že se novela musí na pořad schůze Sněmovny dostat při nejbližším jednání. "Pokud bychom nedokázali projednat ten legislativní návrh, tak by to znamenalo, že dojde ke skokovému navýšení od 1. ledna," dodal.

Vládní předloha vrací do zákona základní koeficient tři místo 2,822, který Ústavní soud zrušil s účinností ke konci letošního roku. Pro příští rok ale vládní novela stanoví platové základny přímo. Pro vrcholné politiky a další funkcionáře jde o 101.364 korun, pro soudce o 121.685 korun a pro státní zástupce 109.516,5 koruny. Výše základny pro žalobce podle vlády zachovává pravidlo, podle kterého zástupce představuje 90 procent platové základny soudců. Babišova předloha stanoví jen základnu pro vrcholné politiky, do konce roku 2029 by byla na letošní úrovni 94.775 korun.

Vládní novela zavádí také paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky ji bere z paušální náhrady hlavy státu. Náhrada prezidenta by nově činila 235 procent platové základny, manžela či partnera 100 procent. Pokud by hlava státu manžela nebo partnera neměla, její náhrada by představovala nynějších 335 procent platové základny.