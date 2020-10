Vláda prodloužila program Antivirus A do konce roku

Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50 tisíc korun. Schválila to vláda. Na twitteru to ve středu oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrady v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.

Celý výdělek by stát měl v uzavřených firmách proplácet podle návrhu už od října. Zda se zvýšení týká i karantény, není zatím jasné. Maláčová ji nejdřív zmínila v tweetu, který pak ale smazala. V novém tweetu už zmínka o karanténě není.

Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Vláda ho vyhlásila na 30 dní. Nejdřív platila omezení provozu. Od pondělí pak musela kulturní zařízení zavřít. Restaurace nejsou otevřené od středy, mohou mít do 20.00 jen výdejové okénko.

Podle odhadů ministerstva práce nová nařízení o uzavření dopadla asi na 200 tisíc lidí. Výdaje na příspěvek A by mohly za listopad a prosinec činit 1,9 miliardy korun. Za říjen se může vydat asi 3,6 miliardy korun na mzdové příspěvky pro asi 230 tisíc zaměstnanců, spočítalo ministerstvo práce.

Program Antivirus měl končit na konci října. Vyplácí se z něj dva druhy příspěvků. Vedle podpory A je to ještě příspěvek B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. S prodloužením jeho vyplácení projednávaný návrh nepočítal. Resort v podkladech pro vládu uvedl, že je ale případné obnovení této podpory možné podle potřeby.

Odbory a zaměstnavatelé opakovaně požadovali, aby program Antivirus zůstal aspoň do konce roku, než se přijme systémový kurzarbeit. Vláda jeho zavedení naplánovala od listopadu. Na jeho pravidlech se však několik týdnů nemohla shodnout. Její výsledný model odboráři a podnikatelé kritizují. Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že se návrh nepovedl. Teď je novela ve Sněmovně. Opoziční strany ji chtějí upravit.