Vláda schválila podporu malým firmám, vyšší ošetřovné a mezinárodní dopravu

Malé společností s ručením omezeným postižené šířením koronaviru budou mít nárok na jednorázový příspěvek 500 korun denně. Jde tak o obdobou podporu, kterou nedávno získali osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh zákona v pondělí schválila vláda a Sněmovna by o něm měla jednat ve stavu legislativní nouze. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Příspěvek by měla stejně jako u OSVČ vyplácet finanční správa, za období od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44 500 korun.

Příspěvek je určen pro společnosti s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba. Může být i více společníků, ti ovšem musí být v přímém příbuzenském vztahu. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u podpory OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Dále nesmí podle MF také jít o stejného žadatele, který už bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v určeném období v úpadku, v likvidaci nebo označeny jako nespolehlivý plátce či nespolehlivá osoba podle zákona o dani z přidané hodnoty (DPH).

"Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých eseróček, nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Mezinárodní osobní doprava

Vláda schválila uvolnění mezinárodní osobní dopravy od 11. května. Potvrdil to ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Železniční i autobusoví dopravci tak budou moci od příštího pondělí obnovit své linky do zahraničí. Zákaz zavedený kvůli šíření koronaviru platil od 14. března.

Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď.

Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.

Zvýšení ošetřovného

Vláda dále schválila vyšší ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám, a to ze 424 na 500 korun na den od dubna. Vyšší částka se bude vyplácet nejdéle do konce června. Dostat ji mohou rodiče dětí do 13 let i starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti.

Školy v Česku se kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely 11. března. Fungovat přestaly i některé mateřské školy. O několik dnů později pak vláda nařídila zastavit provoz některých zařízení sociálních služeb.

Ošetřovné se osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) vyplácí jako dotace. Ty se zatím měly poskytovat za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce dubna. Vláda podmínky upravila podle pravidel pro zaměstnance. Těm se ošetřovné už zvýšilo od dubna ze 60 na 80 procent základu příjmu. Vyplácet se má nejdéle do konce školního roku.