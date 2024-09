Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 241 mld. Kč, o 11 mld. vyšším

Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, když deset miliard korun půjde na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýší prostředky pro vysoké školy. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Vláda dnes schválila zvýšení letošního schodku o 30 miliard korun kvůli povodním.

Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun. Proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta, ve srovnání s původním návrhem ministerstva financí se nezměnily. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.

Návrh rozpočtu podle Stanjury neměl ve vládě jednomyslnou podporu, ministr to ale považuje za pochopitelné s ohledem na aktuální situaci v kabinetu. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý ohlásil odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z ministerstva pro místní rozvoj, Piráti následně oznámili odchod z vlády. Stanjura ale zdůraznil, že nikdo nehlasoval proti návrhu rozpočtu.

Proti srpnovému návrhu ministerstva financí vláda ve schváleném rozpočtu rozdělila mezi jednotlivé kapitoly zhruba deset miliard korun ze všeobecné pokladní správy na plánované zvýšení platů ve státní sféře o pět procent. Změnila se také vnitřní struktura výdajů některých kapitol, řekl Stanjura.

Ministr zdůraznil, že proti letošnímu roku návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem kapitálových výdajů o 35,9 procenta na 250,8 miliardy korun. Investiční aktivita tak podle něj bude rekordní. Rostou také výdaje ministerstva práce a sociálních věcí s ohledem na schválenou valorizaci penzí. Stát rovněž dodrží zákonný závazek vyplatit na obranné účely dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle ministerstva financí jsou výdaje na obranu zahrnuty nejen v kapitole ministerstva obrany, ale také ministerstva zahraničí, Správy státních hmotných rezerv, Národního bezpečnostního úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Největší nárůst výdajů proti letošnímu roku zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví, kde se zvýšily o 53,9 procenta na 17,6 miliardy korun. O 34,5 procenta rostou výdaje ministerstva dopravy, dosáhnou 139,5 miliardy korun. Výdaje ministerstva kultury se zvyšují o 29,7 procenta na 21,5 miliardy korun. Naopak největší propad zaznamenalo ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výdaje se snížily o 12,7 procenta na 13,3 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude hospodařit s rozpočtem 35,8 miliardy korun, což je proti letošku o 9,8 procenta méně.

Rozpočtově nejobjemnější kapitolou zůstává ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož výdaje budou činit 968,8 miliardy korun, meziročně rostou o 4,6 procenta. Následuje ministerstvo školství s výdaji 290,8 miliardy korun, o 8,1 procenta víc než letos.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.

Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):

Kapitola Schválený rozpočet 2024 Návrh rozpočtu 2025 Index 2025/2024 Kancelář prezidenta republiky 424,890.297 503,314.592 1,185 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.501,576.393 1.716,056.800 1,143 Senát Parlamentu 662,206.891 719,043.218 1,086 Úřad vlády České republiky 1.223.353.700 1.572,628.161 1,286 Bezpečnostní informační služba 2.149,787.270 2.368,429.858 1,102 Ministerstvo zahraničních věcí 9.984,584.185 9.902,703.080 0,992 Ministerstvo obrany 151.181,002.791 154.395,235.248 1,021 Národní bezpečnostní úřad 313,067.665 422,121.486 1,348 Kancelář veřejného ochránce práv 153,400.504 173,427.562 1,131 Ministerstvo financí 23.469,044.512 24.935,828.741 1,062 Ministerstvo práce a sociálních věcí 926.539,123.911 968.754,450.337 1,046 Ministerstvo vnitra 97.446,613.586 107.766,228.906 1,106 Ministerstvo životního prostředí 20.912,456.666 21.336,258.234 1,020 Ministerstvo pro místní rozvoj 15.246,136.906 13.302,974.115 0,873 Grantová agentura České republiky 4.600,000.000 4.813,000.000 1,046 Ministerstvo průmyslu a obchodu 39.696,835.293 35.789,767.062 0,902 Ministerstvo dopravy 103.673,185.639 139.486,810.924 1,345 Český telekomunikační úřad 2.433,439.405 2.179,811.178 0,896 Ministerstvo zemědělství 53.707,002.714 58.957,180.062 1,098 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 268.980,969.809 290.848,567.544 1,081 Ministerstvo kultury 16.592,671.049 21.522,588.121 1,297 Ministerstvo zdravotnictví 11.450,526.881 17.628,041.707 1,539 Ministerstvo spravedlnosti 35.761,515.449 39.411,039.899 1,102 Úřad pro ochranu osobních údajů 186,277.988 209,085.181 1,122 Úřad průmyslového vlastnictví 209,310.508 238,707.009 1,140 Český statistický úřad 1.168,359.292 1.368,553.299 1,171 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.742,789.405 4.253,606.104 1,136 Český báňský úřad 176,621.670 192,291.977 1,089 Energetický regulační úřad 305,560.991 360,595.836 1,180 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 259,966.340 325,877.462 1,254 Ústav pro studium totalitních režimů 187,422.525 221,963.868 1,184 Ústavní soud 242,300.618 244,174.723 1,008 Úřad Národní rozpočtové rady 25,688.149 27,194.002 1,059 Akademie věd České republiky 7,642.481.529 7.952,432.643 1,041 Národní sportovní agentura 6.904,453.648 7.908,995.743 1,145 Digitální a informační agentura 1.997,225.525 2.866,913.683 1,435 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 33,354.153 35,406.388 1,062 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 72,045.731 81,771.808 1,135 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22,354.064 0 0 Správa státních hmotných rezerv 3.672,734.868 4.072,270.018 1,109 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 486,157.965 544,862.594 1,121 Generální inspekce bezpečnostních sborů 518,471.853 575,278.942 1,110 Technologická agentura České republiky 6.282,134.018 6.656,635.225 1,060 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 610,947.413 678,826.085 1,111 Nejvyšší kontrolní úřad 590,376.060 648,573.450 1,099 Státní dluh 94.966,880.286 99.966,880.286 1,053 Operace státních finančních aktiv 10,000.000 10,000.000 1,000 Všeobecná pokladní správa 273.618,679.558 269.136,582.305 0,984 C E L K E M 2,192.035,985.673 2,327.082,985.466 1,062

Zdroj: Ministerstvo financí