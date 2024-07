Vláda schválila zákaz prodeje pyrotechniky na tržištích, výjimku má kategorie F1

Vláda dnes schválila novelu zákona, která zakazuje prodej pyrotechnických výrobků na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních. Výjimku má nejméně nebezpečná kategorie zábavní pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, ve které jsou například bouchací kuličky.

Obce by také mohly získat pravomoc používání pyrotechniky na svém území či jeho části zakázat, a to dlouhodobě i jen po vymezený čas. Vyplývá to z oznámení ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) po jednání vlády.

U určitých objektů novela zákona stanovuje bezpečnostní vzdálenost minimálně 250 metrů, kterou budou muset lidé při odpalování pyrotechniky dodržovat. Platit to bude v případě nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic či zoo. Novelu musí ještě posoudit poslanci a senátoři.

"Naším cílem bylo jednoznačně vytvořit taková pravidla, která zajistí bezpečnost jak jejich uživatelům, tak jejich okolí," uvedl dnes Síkela. Vláda se podle něj shodla na přísnější variantě novely zákona o pyrotechnice.

Osvědčení a odborné způsobilosti budou podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nově potřebovat lidé pro nákup a odpalování zábavních pyrotechnických výrobků v kategorii F3 prodejné od 21 let, která znamená středně velké nebezpečí a patří do ní velké fontány, velké římské svíce, silnější petardy, velké rakety a větší kompaktní baterie. Dosud bylo osvědčení nutné u velmi nebezpečné zábavní pyrotechniky v kategorii F4, divadelní pyrotechniky T2 či ostatní pyrotechniky P2. Ten, kdo vlastní licenci pro kategorie F4 a T2, si může automaticky koupit a odpalovat výrobky kategorie F3. Licenci vydává Český báňský úřad.

V případě kategorií F4, T2 a P2 se také rozšiřuje výčet činností, které osvědčení vyžadují - kromě nákupu, ničení, zneškodňování nebo provádění ohňostrojných prací to budou také skladování, vystavování či jakékoliv jiné zacházení.

Novela zákona také upravuje prodej pyrotechniky na dálku. Podle nových pravidel bude muset obchodník vždy kontrolovat věk a případně i odbornou způsobilost kupujícího, a to jak při samotném prodeji, tak i při předání. Pyrotechnické výrobky, které spadají do kategorií F4, T2 a P2, si pak budou moci lidé převzat jen na určitých místech.

Až tři roky zákazu činnosti budou podle MPO hrozit tomu obchodníkovi, který prodá pyrotechniku vyžadující odbornou způsobilost osobě bez tohoto osvědčení. V případě podezření na závažný přestupek pak budou moci dozorové orgány před kontrolou pyrotechniku dočasně zajistit. Na prodej pyrotechniky a zacházení s ní budou podle MPO dohlížet Česká obchodní inspekce a orgány státní báňské správy.

Pyrotechnické výrobky se rozdělují do několika kategorií. Pro zábavní pyrotechniku jsou vyčleněny kategorie F1 až F4, pro divadelní pyrotechniku T1 a T2 a ostatní pyrotechnika je označovaná P1 a P2. Vyšší číslo vždy znamená větší nebezpečí při používání pyrotechniky.