Vláda schválila zrušení stovek zbytečných zákonů

Návrh na zrušení 800 nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale už nepoužívané, schválila vláda. Ministerstvo vnitra, které o tom informovalo v tiskové zprávě, si od návrhu slibuje zjednodušení právního řádu. Předpisy vybrala na základě vlastních analýz jednotlivá ministerstva.

V první fázi zákon ruší zejména předpisy z období první republiky a protektorátu, ale také zákony i vyhlášky přijaté po roce 1989. "Zjednodušením právního řádu zvýšíme právní jistotu občanům i podnikatelům a pomůžeme jim se v dosud nepřehledné změti předpisů orientovat," uvedl úřad.

"Mezi rušenými absurdními předpisy, které ještě dnes z různých důvodů formálně platí, je například zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti," dodalo ministerstvo.

"Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů (přibližně 42 000), přičemž nemalá část z těchto právních předpisů je obsoletních," uvedl resort v předkládací zprávě. Za obsoletní, tedy překonané, považuje vnitro normy, které jsou sice stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny, avšak jsou již nepoužívané nebo nepůsobí právní účinky. Do roku 2021 chce vnitro vypracovat analýzu celého českého právního řádu.

Vnitro původně navrhovalo také zrušení zákonů o státních rozpočtech za minulé roky. S tím ale nesouhlasilo Sdružení místních samospráv a úřad nakonec zákony do návrhu nezařadil. Některé úřady v připomínkovém řízení kritizovaly to, že není zpracována metodika posuzování toho, zda jsou právní předpisy nadbytečné. Vnitro uvedlo, že charakteristické znaky byly určeny již v první vlně rušení, a pokud byly u některých norem pochybnosti, do aktuálního seznamu zařazeny nebyly.