Vláda uzavře nákupní centra, prozradil náměstek Prymula

Nejen kompletně zavřené hranice a konec koncertů či divadelních představení. Již brzy vláda rozhodne i o uzavření nákupních center. Pro rádio ZET to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Velká nákupní centra jsou nyní podle epidemiologa Prymuly v hledáčku vlády a ve velmi blízké době budou muset omezit svůj provoz. Důvodem je to, že stát uzavřel školy. Děti a mládež se však ze škol a učeben pouze přesunuly do obchodních středisek, místo aby se vzdělávaly doma.

"Pokud tam neuděláme drastické opatření, které uděláme velice rychle, tak jsme dokázali jen to, že jsme děti přemístili ze školních lavic do obchodních center, kde se potulují několik hodin, a samozřejmě to riziko je tam poměrně vysoké," popsal Prymula situaci.

O opatření se prý rozhodne již brzy - nejpozději do deseti dnů. Otevřené v rámci center zůstanou jen obchody s potravinami. "K dispozici budou jen nákupní potravinová centra, ke kterým by měl být přístup pouze z ulice, bez možnosti vstoupit do těch velkých vnitřních prostor nákupních center."