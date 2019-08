Vláda v pondělí definitivně potvrdí nominaci Jourové do EK

Vláda v pondělí definitivně potvrdí nominaci Věry Jourové do nové Evropské komise. Kabinet to učiní na svém prvním zasedání po vládních prázdninách a zároveň v poslední možný termín, premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že nejpozději 26. srpna musí Česko svou nominaci poslat do Bruselu. Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, který je musí ve funkci schválit.

Nominaci Jourové, který v uplynulých pěti letech byla eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen, vzal tento týden na vědomí sněmovní evropský výbor. Projednání nominace ve výboru bylo nutnou podmínkou k tomu, aby ji vláda mohla schválit.

Jourová před poslanci uvedla, že by v příští komisi pod vedením Ursuly von der Leyenové ráda měla na starosti digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. O tom, že by se Česko mělo ucházet o ekonomicky silnější portfolio než dosud mluvil opakovaně i Babiš. V minulosti premiér také odmítl, že by české šance na získání silného portfolia mohlo negativně ovlivnit to, že vláda pošle svou nominaci do komise až v poslední možný termín.

Nová komise, kterou poprvé povede žena, se ujme svých povinností od 1. listopadu. Předtím každý z kandidátů absolvuje slyšení ve výborech Evropského parlamentu, které o nich hlasují, parlament poté schvaluje komisi jako celek. V roce 2004 ve výboru pro občanské svobody neuspěl Ital Rocco Buttiglione a tehdejší šéf komise José Barroso ho poté vyměnil, aby zabránil odmítnutí celého svého týmu. Před pěti lety neuspěla ve výborech pro životní prostředí a pro průmysl a energetiku Slovinka Alenka Bratušeková, která následně na členství v komisi rezignovala.

Jourová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působila jako náměstkyně ministra pro místní rozvoj a posléze i jako ministryně pro místní rozvoj. Byla členkou ČSSD, od roku 2012 se angažuje v hnutí ANO, byla i jeho první místopředsedkyní.