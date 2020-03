Vláda vyhlašuje nouzový stav, nakažených je 96

Vláda ve čtvrtek vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Začal platit od čtvrtečních 14.00. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Na tiskové konferenci to po mimořádném zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Návrh na vyhlášení nouzového stavu před jednáním kabinetu avizoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V Česku je 96 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

Onemocnění se už objevilo ve všech 14 krajích, nejvíc je jich v Praze. Většina nakažených má mírné nebo žádné příznaky a jsou v domácí karanténě, stav dvou pacientů je vážný.

Hamáček řekl, že vyhlášení nouzového stavu umožní vládě pružněji reagovat na situaci kolem koronaviru. Podle Babiše mají ministři právo přijímat zvláštní opatření, vláda se ale rozhodla, že budou své rozhodnutí s kabinetem konzultovat.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí podle ústavního zákona neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle.

‼️ V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. pic.twitter.com/4FDkTfkqOI - Úřad vlády ČR (@strakovka) March 12, 2020

Shlukování lidí

Stát od pátečních 6.00 zakáže do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Stravovací zařízení

Vláda od pátečních 6.00 zakázala vstup veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Od pátku bude také mezi 20.00 a 6.00 zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb. Od pátečních 6.00 musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Kabinet o tom rozhodl v reakci na rozšíření nákazy koronavirem.

Zákaz vstupu do ČR

Vláda kvůli nákaze koronavirem vyhlásila zákaz vstupu do ČR cizincům z rizikových zemí. Jsou mezi nimi i Rakousko a Německo, z toho důvodu nebude pro cizince možné vstupovat do Česka přes hraniční přechody s těmito zeměmi, řekli na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí, výjimka platí pro řidiče zásobování nebo záchranáře.

Hamáček také uvedl, že vláda zastavila vydávání víz i přijímání žádostí o ně. Nebudou se vydávat ani nová povolení k pobytu nad 90 dní, rozhodování o nich úřady přeruší.

Kontroly na hranicích

Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu kvůli koronaviru znovuzavedeny kontroly. Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk. Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Uzavření hranic vláda nařídila ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), řekl Hamáček po mimořádném jednání vlády. Důvodem je situace kolem šíření nového typu koronaviru. Uzavření hranic Hamáček avizoval už před jednáním vlády.

Na hranicích už byly od pondělního rána zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím měří teplotu. Hasičům, policistům a celníkům pomáhá i armáda. Zkontrolovali desítky tisíc vozidel, několik lidí poslali do karantény.

Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. Současně v rámci svých kompetencí rozhodnu o znovuzavedení hraničních kontrol na DE a AT hranicích (zákaz přechodu hranic mimo 11 stanovených hraničních přechodů). - Jan Hamáček (@jhamacek) March 12, 2020

Přítomnost žáků na ZUŠ

Vláda zakázala s účinností od pátku přítomnost žáků na základních uměleckých školách. Už od středy byla zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Uměleckých škol se původní opatření ministerstva zdravotnictví netýkalo.

"Přijali jsme rozhodnutí, usnesení vlády, které zakazuje s účinností od pátku 13. března hlavně osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání," řekl Babiš.