Vláda zřejmě odmítne návrh SPD na vyšší limit pro vstup do paušální daně

Koaliční vláda ve středu zřejmě odmítne návrh poslanců SPD, kteří chtějí podnikatelům usnadnit vstup do režimu paušální daně. Navrhují zvýšit limit příjmů, do kterého lze paušální daň využívat, z jednoho na dva miliony korun. Chtějí také zrušit podmínku, že podnikatel nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty. Vláda návrhu vytkla, že je špatně napsaný. "Předložený návrh zákona vykazuje tak závažné vady, že není vůbec způsobilý naplnit předkladateli sledovaný cíl," stojí v návrhu stanoviska pro jednání vlády.

Paušální daň platí v českém zákoně od loňského roku. Zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů a živnostníkům má ušetřit papírování. Na letošní rok pro drobné podnikatele vychází na 5994 korun měsíčně. Vláda Petra Fialy (ODS) má v programovém prohlášení závazek zvýšit limit pro rozšíření paušální daně také o podnikatele s obratem až dva miliony korun. Usilovala o to již i předchozí vláda Andreje Babiše (ANO).

Poslanci SPD svůj návrh na zvýšení limitu zdůvodňují především negativními dopady omezujících protiepidemických opatření. Změna by podle nich přispěla k restartu českého živnostenského a podnikatelského stavu a oživení zasažených živností. "Současně by toto opatření pomohlo mnoha osobám samostatně výdělečné činným snížit administrativní zátěž a náklady s ní spojené a posílilo by, skrze zvýšení jejich disponibilních příjmů, například i posílení veřejných daňových příjmů v oblasti nepřímých daní," stojí v důvodové zprávě.

Vláda ale poukazuje na to, že návrh SPD pouze zvyšuje limit pro vstup do režimu paušální daně, nemění ale podmínky v jiném paragrafu, za nichž poplatník odvede částku odpovídající paušální dani. Nemění například podmínku, že příjmy poplatníka nesmí být vyšší než jeden milion korun a ve skutečnosti neruší ani omezení, že nesmí být plátcem DPH, a ve skutečnosti toto omezení zachovává, tvrdí kabinet.

"Nikdo s příjmy v rozmezí od jednoho do dvou milionů korun, včetně plátce DPH, by tedy nemohl mít stanovenou daň ve výši paušální daně," stojí v návrhu stanoviska vlády. Ministerstvo financí v připomínkovém řízení uvedlo, že poplatník s příjmy mezi jedním a dvěma miliony korun byl v paušálním režimu, ale přesto by musel po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání a přehledy na veřejná pojistná a daň a veřejná pojistná doplatit podle obecného režimu.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostane návrh k projednání Sněmovna. Není jisté, kdy se k debatě o něm dostane. SPD navrhuje, aby změna začala platit od příštího roku.