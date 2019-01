Vnější nátlak musí soudce odfiltrovat, říká předseda Šámal

Veřejná vyjádření k aktuálním kauzám musí soudce odfiltrovat, případnému nátlaku má odolat a nenechat se ovlivnit v pozitivním ani v negativním směru. Rozhodnutí musí vyznít úplně stejně bez ohledu na to, jakým způsobem kdo na soudce působil, řekl v Brně novinářům předseda Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal v souvislosti s debatou nad údajnými pokusy Hradu působit na rozhodování v některých konkrétních kauzách.

Šámal uvedl, že žádný nátlak na vlastní soudcovské rozhodování nepamatuje, ani od svých podřízených nemá podobné zprávy. S kritikou nebo veřejně prezentovanými názory politiků se podle něj musejí soudci jako profesionálové vypořádat a zachovat si nestrannost.

"V průběhu kariéry jsem se mnohokrát potkal s různými osobami z politického spektra a ty osoby se prostě vyjadřují k některým otázkám. Na druhou stranu si myslím, že v žádném případě by se tím soudce neměl nikdy nechat ovlivnit, je to o morálních vlastnostech, o jeho přístupu k tomu, jak pracuje, k tomu, že nezávislost, nestrannost je základní vlastností soudce," řekl Šámal.

O tom, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal týdeník Respekt. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Šámal byl přítomen jedné ze schůzek Zemana s Baxou, ale co přesně na jejím konci zaznělo, už si prý nepamatuje.

Zasahování do živých kauz je nepřípustné

Prezident se podle Šámala vyjadřuje k mnoha společenským problémům, soudní rozhodnutí nejsou výjimkou. "Je to otázka, do jaké míry je to vhodné či nevhodné, ale to si zase musí každý vyřešit sám, i veřejnost si musí posoudit, jestli pan prezident postupuje správně, anebo ne," uvedl Šámal s tím, že úkolem předsedy NS není hodnotit prezidenta.

Veřejnou kritiku už vydaných rozhodnutí pokládá Šámal za normální. Nátlak na rozhodování v živých kauzách má za nepřípustný, a to od kohokoliv. U NS se podle něj nic podobného neděje. "Nemám takové zprávy a jsem o tom přesvědčen, že kdyby něco takového nastalo, tak že by mě (soudci) informovali," uvedl Šámal.

Předseda neplánuje stanovovat u NS nějaká vnitřní pravidla pro kontakty soudců s účastníky řízení. "Máme pravidla stanovená zákonem, myslím, že to pro soudce dostačuje," řekl. Volně lze podle něj aplikovat etický kodex Soudcovské unie, byť je nezávazný. Zároveň spoléhá na integritu jednotlivých soudců. "Nemám pravomoc nařizovat někomu, jak se má chovat, to je jeho morálka, jeho osobní vlastnosti, jeho přístup k tomu, jak jedná s účastníky a jakým způsobem rozhoduje ty konkrétní věci," uvedl.

Také současný předseda NSS Michal Mazanec v minulých dnech uvedl, že každý soudce se musí v situaci případného nátlaku radit se svým svědomím. "Řešení je tak jasné a jednoduché, že je mi až hloupé to napsat, tím méně vybubnovávat, protože každému poctivému soudci přechází taková povinnost do genů - musí mu odolat nebo se mu vzepřít. Jiná cesta není. Soudce, který to nedokáže, není hoden svého povolání," uvedl Mazanec ve vyjádření pro Deník N, které ČTK poskytla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Opoziční TOP 09 dnes neprosadila návrh, aby se sněmovní plénum zabývalo za týden údajným ovlivňováním soudců Hradem. Většina poslanců požadavek při dnešním jednání o změnách programu schůze dolní komory nepodpořila. Situací se bude ve středu večer zabývat sněmovní podvýbor pro justici.