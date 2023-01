Vnitro loni řešilo pomoc uprchlíkům, připravilo zákon o volbách

Ministerstvo vnitra se loni staralo nejen o pomoc a koordinaci uprchlíků z Ukrajiny, ale rozšiřovalo také digitální služby státu. Připravilo zákon o správě voleb, který by měl mimo jiné zavést jednodenní hlasování. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí ministerstva Klára Dlubalová. Podle poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové by měl stát uprchlíky řádně evidovat a v rozvoji digitalizace podle ní ministerstvo zaostává.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu, která začala loni v únoru, uprchlo do Evropské unie několik milionů lidí, především žen a dětí. Česko běžencům udělilo k 1. lednu 473 216 víz dočasné ochrany, která jim umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Vnitro se spolu s hasiči podílelo na zřízení krajských asistenčních center, díky čemuž uprchlíci rychle získali oficiální statut.

Rozmisťování uprchlíků ale provázely spory. Loni v létě například vedení Prahy uzavřelo asistenční centrum pro uprchlíky kvůli nedostatečným kapacitám a přeplněnosti metropole. Po zhruba měsíci ho znovu otevřelo. Asociace krajů kritizovala nízký příspěvek na ubytování uprchlíků, který vláda na podzim navýšila. Podle Mračkové Vildumetzové je třeba, aby měl stát řádnou evidenci příchozích uprchlíků. Je podle ní důležité uprchlíky adaptovat a integrovat. Stát podle ní selhal v řadě věcí, jako je navýšení kapacity lékařských pohotovostí nebo kapacity pracovníků úřadů práce.

Vnitro v loňském roce také připravilo nový zákon o volbách, který má zavést hlasování během jednoho volebního dne. S hlasováním on-line či poštou návrh podle posledních informací zatím nepočítá. "Z mého pohledu je poněkud nešťastné, že nás nepřizvali k jeho tvorbě," uvedla Mračková Vildumetzová. Připomněla, že hnutí ANO loni předložilo návrh, aby byly senátní volby jednokolové. Vláda ho však nepodpořila.

Vnitro loni pokračovalo také v rozšíření digitálních služeb státu. Portál občana, který funguje jako rozcestník pro on-line služby státu, využívá asi 585 000 lidí. Od loňska lze v portálu nově například založit on-line petici nebo si zažádat o volební průkaz.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na rozvoj digitálních služeb podle Mračkové Vildumetzové rezignoval. "Nasvědčuje tomu mimo jiné i fakt, že postupně předává všechnu tuto agendu na svého vládního kolegu (vicepremiéra pro digitalizaci) Ivana Bartoše," uvedla Mračková Vildumetzová. Letos by měla správu základních registrů převzít od ministerstva Digitální informační agentura (DIA). Proti vzniku agentury jako nového úřadu byly opoziční ANO a SPD, její vznik nepodpořil přímo ani Senát.

"Téměř úplně se zastavila digitalizace státní správy a jen se dotahují projekty, které byly započaté za vlády Andreje Babiše (ANO). Místo toho, aby vláda předložila plán digitalizace státní správy, tak ministři vypouští chaoticky různé sliby, které vůbec neřeší podstatu problému," doplnila Mračková Vildumetzová.

Pod ministerstvo vnitra patří Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Server Neovlivní.cz minulý týden napsal, že by měl být vedením agentury od ledna pověřený právník Vladimír Chrástecký, dříve pravomocně odsouzený za nadržování zlodějům. Ministr vnitra Rakušan serveru řekl, že o rozsudku nad Chrásteckým nevěděl. Následně vnitro oznámilo, že agenturu dočasně povede vedoucí jejího právního odboru Jan Ďoubal. Na místo ředitele vypsalo vnitro výběrové řízení.

Podle Mračkové Vildumetzové jde o selhání Rakušana. "O tom, že Vít Rakušan počítal s tím, že se šéfem úřadu stane Chrástecký, svědčí mimo jiné i to, že výběrové řízení na šéfa NAKITu vypsalo ministerstvo vnitra až na konci prosince. A to i přesto, že o odchodu stávajícího ředitele ke konci prosince věděl ministr již několik měsíců," uvedla poslankyně.

V září na svou funkci zhruba po dvou měsících rezignoval ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Učinil tak kvůli kontaktům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který byl spolu s dalšími lidmi obviněn v korupční kauze kolem pražského dopravního podniku Dozimetr. Novým ředitelem úřadu se o měsíc později stal dlouholetý zpravodajec Vladimír Posolda. Mračková Vildumetzová kvůli tomu, že obviněný podnikatel Zakaría Nemrah byl svědkem na její svatbě, rezignovala na funkci místopředsedkyně Sněmovny.

V druhé polovině loňského roku vnitro řešilo také nárůst migrace na hranici se Slovenskem. V září kvůli tomu zavedlo kontroly, jejich trvání vláda opakovaně prodloužila a zatím by měly pokračovat do 25. ledna. Česká policie podle posledních údajů zajistila při nelegální migraci přes 9000 lidí a více než stovku převaděčů. Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států EU.

Mračková Vildumetzová zkritizovala, že ministr nekonzultoval postup se Slovenskem, a nasazení policie na hranicích považuje za chaotické. "Oznámit dopředu, že budou kontroly jen na oficiálních přechodech, znamenalo, že se pouze migrace přesunula na zelenou hranici. Navíc speciálně nasazení policisté chyběli pak v regionech, kde měli sloužit," uvedla poslankyně. Problém se podle ní měl řešit na vnější hranici Schengenu. Je to podle ní také selhání českého předsednictví EU.