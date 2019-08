Voda v některých místech Česka vytopila sklepy či garáže

Na Vysočině měli hasiči po čtvrteční bouřce přes 50 výjezdů, nejvíc jich bylo na Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku. Odstraňovali spadlé stromy a bahno ze silnic a čerpali vodu ze sklepů. Zraněn nikdo nebyl, uvedla v dnešní tiskové zprávě mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Nepršelo ale jenom tam.

V Humpolci večer nevydržela plachta, kterou stavební firma provizorně zakryla opravovanou střechu školy v ulici Hálkova a déšť vyplavil dvě patra budovy. Pomáhaly tam tři jednotky hasičů.

První informace o zatopených sklepech začali operátoři tísňových linek přijímat po 16.00, situace se podle mluvčí začala uklidňovat po 21.00.

Výjezdy hasičů nejdřív směřovaly do Polné a Dobronína, kde voda zatopila několik sklepů. O něco později bouřka zasáhla Humpolec. Hasiči tam odčerpávali vodu ze sklepů například v ulici Na Závodí, Žižkova, Smetanova, Lužická, Nerudova, Masarykova a Husova. Poslední zásah v souvislosti s počasím měli večer v Ledči nad Sázavou.

Voda v Litomyšli

Silný déšť v okolí Litomyšle na Svitavsku v noci na pátek vytopil několik domů, voda s bahnem stekla i na silnici. Hasiči v regionu za noc evidují třináct výjezdů, řekl operační důstojník.

Voda natekla do garáží, sklepů, do kavárny, na zahrady. V Cerekvici hasiči hlídali řeku Loučnou, měli obavy z toho, že by se mohla rozvodnit. Na jednu z komunikací nateklo i bahno a štěrk, hasiči ho splachovali vodou, uvedl operační důstojník.