Vojenský speciál odletěl do Číny pro rychlotesty na koronavirus

Z kbelského vojenského letiště v pondělí ráno odletěl vojenský speciál do Číny pro rychlé testy na nový typ koronaviru. Řekl to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Zpět by se letadlo mělo vrátit v noci z úterý na středu.

Letadlo ze Kbel odstartovalo kolem 07.00, do čínského Šen-čenu letí s mezipřistáním v ruském Novosibirsku. Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že v Číně nabere 100 tisíc rychlotestů na koronavirus. "Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut," napsal Babiš.

Armáda do Číny vypravila Airbus 319. Po návratu stroj podle Pejška dezinfikují liberečtí vojenští chemici.

Vojenští piloti do Číny letěli již na začátku března. Do Číny tehdy přepravili českou humanitární pomoc na boj proti koronaviru.