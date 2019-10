Vojtěch Filip: Voliči uvěřili Babišovi, zvládl to lépe než my

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda KSČM Vojtěch Filip. V diskuzi došlo na krizi levicových stran, téma voleb v roce 2021 nebo pohřeb popové hvězdy Karla Gotta.

V úvodu pořadu se Soukup svého hosta zeptal na probíhající krizi levice a zároveň ho zajímalo, zda přetáhlo hnutí ANO komunistické straně voliče. "Politické kyvadlo se vychyluje a je těžké to změnit. Je zřejmé, že voliči přecházejí k tomu, kdo jim dá vizi do budoucna. My jsme to neuměli tak dobře vysvětlit jako oni. Lidé uvěřili Babišovi, že to zvládne lépe než Bohuslav Sobotka nebo my. Svezli jsme se na tom, že stejný název neznamená stejný obsah. Možnost návratu KSČM po této krizi stále existuje," odpověděl Filip. Dodal, že má KSČM mnohem pozitivnější historii než jiné polistopadové strany.

Následně se moderátor zeptal, zda je šťastné řešení, že komunistická strana vládu pouze toleruje. "To by musely být programy kompatibilní, aby to bylo jinak, a tak to není. My prosazujeme například daňovou progresi, Babiš chce udržet rovnou daň. Chceme vystoupit z NATO, ale žádná jiná strana to nepodporuje. Proto nemůžeme být ve vládě, zradili bychom tím svůj program. Každá politická práce vyžaduje dlouhé vysvětlování a trpělivost," svěřil se politik.

V další části programu připomněl Soukup, že se blíží volby do poslanecké sněmovny, které připadají na rok 2021. Zajímalo ho, co bude klíčovým tématem těchto voleb, když v minulých to byla například migrace. "Budeme v dubnu schvalovat nový program a řekli jsme si, že je potřeba podpořit bytovou výstavbu, protože ceny nájmů neustále rostou. Bytovou výstavbu by měly organizovat obce a družstva. Nechceme, aby se stalo ze zdravotnictví předmět kšeftu, aby měli lidé dostupnou zdravotní péči," vyjmenoval předseda strany některé z mnoha bodů.

Filip v diskuzi také zmínil v čem je současná vláda neúspěšná. "Nedaří se nám najít příští trhy. Nemůžeme najít mnoho míst, kam bychom mohli vyvážet zboží. Největším úspěchem je vyvézt myšlenku. Musíme najít dostatek kapacit a dostatek lidí a znovu vyvážet cukrovary, lihovary, pivovary a podobně. Namůžeme vyvézt tu práci, máme nedostatek některých pracovních profesí. Ale můžeme vyvážet projekty, například obnova komunikačního systému. V Iráku jsou například přesvědčení, že to čeští inženýři zvládnou," řekl předseda KSČM.

V souvislosti s nedávným emotivním projevem švédské aktivistky Grety Thunbergové nešlo opomenout klima a ochrana životního prostředí. "My máme jako symbol třešně se zeleným listem, takže náš program je skutečně ekologický. Za opravdové ochránce přírody považuji myslivce, rybáře a zahrádkáře. Aktivisté se jenom přivazují ke stromům. Určitě bude ochrana životního prostředí velkým tématem a komunistická strana Čech a Moravy se tomu bude věnovat," uvedl Filip.

V závěru pořadu následovala diskuze o pohřbu Karla Gotta. Těsně po odchodu zlatého slavíka se rozpoutala debata ohledně jeho pohřbu a jestli se má na něm podílet stát. "Vždy jsem inklinoval k rockové hudbě, ale respektoval jsem Karla Gotta. On byl opravdový profesionál, svým uměním vyjadřoval lidskost a přibližoval se lidem. Byl to člověk, který nás ale reprezentoval po celém světě. Rozhodně souhlasím s pohřbem za účasti státu, pokud s tím bude souhlasit také rodina, bez toho to samozřejmě nejde. Lidé, kteří ho nyní kritizují nic nedokázali" uzavřel Vojtěch Filip.