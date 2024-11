Volby prezidenta USA si v ČT pustilo 1,13 mil. lidí, více než před čtyřmi lety

Americké prezidentské volby si v České televizi pustilo 1,13 milionu diváků starších 15 let. To je o čtyři procenta více než při minulé volební noci před čtyřmi roky. Konkurenční zpravodajská platforma CNN Prima News ohlásila, že si zpravodajství z volebního finále v USA alespoň na tři minuty pustilo téměř 1,5 milionu lidí. Vyplývá to z dnešních informací televizí.

Na Americkou volební noc na programech ČT1 a ČT24 navazoval speciál s názvem USA volí prezidenta, který byl simultánně vysílán ve středu ráno. "Tento speciál sledovalo na obou kanálech dohromady 150.000 dospělých diváků při podílu 28 procent, celkový zásah činil 628.000 diváků," uvedla mluvčí ČT Vendula Krejčová.

Nejsledovanější byl čas kolem 08:30, kdy se na ČT1 a ČT24 dívalo přibližně 205.000 diváků. Na ČT24 pak speciál pokračoval až do 10:05. Poslední hodinu už pouze na zpravodajské ČT24 sledovalo v průměru 103.000 diváků při podílu 14,97 procenta. Sledovanost ranního speciálu byla podle mluvčí podobná jako v roce 2020, kdy byl vysílán pouze na ČT24, ale v delší stopáži.

Na CNN Prima News dosáhl podíl mezi 01:00 na 05:00 ve středu ráno přes 12 procent a v nejsledovanějších chvílích překonal 18 procent. "Lidé ve velkém sledovali ranní speciální blok k americkým volbám. Mezi osmou a devátou hodinou dosáhl share 11,9 procenta. Nadprůměrná sledovanost pak díky speciálům věnovaným americkým volbám byla i po celou středu, která dosáhla podíl 3,47 procenta," dodal Matěj Štýs z tiskového oddělení Primy.

V prezidentských volbách v USA zvítězil republikánský exprezident Donald Trump, která porazil Kamalu Harrisovou z Demokratické strany.