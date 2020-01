Vondráčkův e-shop na známky: bohulibý záměr, nebo profit?

Chytrá taktika Tomáše Vondráčka. Muž, který zapojil programátory, aby udělali e-shop na prodej dálničních známek zadarmo, vydělává na státních zakázkách.

Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát! vyzval podnikatel Tomáš Vondráček na svém profilu v profesní síti LinkedIn a svolal vývojáře, aby vytvořili e-shop na dálniční známky rychleji a zdarma.

Na první pohled vypadá akce Tomáše Vondráčka opravdu bohulibě. Na druhý už méně. Nápad Tomáše Vondráčka, že lidé budou pracovat pro stát zadarmo, je jistě krásný, má však jedno velké ale. Zatímco ostatní nechává tento reklamní manažer pracovat zadarmo, tak sám si ze státních zakázek rád bere peníze. Jeho jméno je totiž spojené například s českou pobočkou reklamní agentury WMC Grey a digitální agenturou Actum. Prvně jmenovaná získala v minulosti několik zajímavých zakázek financovaných z veřejných zdrojů. Jde konkrétně o společnost WMC Praha, která ze sta procent patří pod křídla WMC Group, jejímž jediným akcionářem je právě Vondráček.

Portál Hlídačstátu.cz eviduje na jméno WMC Praha devět smluv s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism nebo s Hlavním městem Praha, v jejichž rámci Vondráčkově firmě náleželo plnění v objemu necelých deseti milionů korun. Smlouvy byly uzavřeny v letech 2016 až 2019. Za tyto peníze pak WMC Praha vytvářela komunikační strategie pro incomingový cestovní ruch (CzechTourism) nebo zajišťovala kampaň "Prodej čistého vzduchu" v rámci projektu Čistou stopou Prahou. Z veřejných peněz si však berou i jeho další firmy - třeba společnosti Engine Room nebo Young Blood. Obě tyto firmy neměly problém si vzít peníze z rozpočtu hlavního města Prahy.

A pro úplnost pak dodejme, že v lednu 2018 agentura WMC Grey, kde Tomáš Vondráček působí, získala čtyřletý tendr Jihomoravského inovačního centra. Podle oborového magazínu Marketing&Media má jeho společnost do roku 2022 změnit vnímání Brna. Za téměř 50 milionů korun má totiž ukázat Brno a jeho okolí jako rychle rostoucí a technologicky vyspělý region, kam se vyplatí se přestěhovat z ciziny. Jediné, co po dvou letech můžeme vidět, jsou reklamy, na kterých se objevuje například létající červené kiwi jako narážka na brněnský start-up prodávající letenky, dalším motivem jsou mikroskopy.

Tomáš Vondráček to možná se svojí iniciativou - pracujme pro stát zadarmo - určitě myslel dobře. Ale je také docela dobře možné, že tato jeho akce bude mít nějaké pokračování, které nejvíce pomůže právě firmám, které ovládá.