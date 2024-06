Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu znásilnění a pokusu o vraždu dívky v Plzni

Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání v případu devatenáctiletého Viktora Veselovského, který čelí obžalobě ze znásilnění a pokusu o vraždu patnáctileté dívky v Plzni. Krajský soud ho v dubnu potrestal 19 lety vězení. Mladíkovi z Ukrajiny, který v Česku žije asi pět let a má tu trvalý pobyt, hrozil až výjimečný trest. Případ loni v létě v Plzni vyvolal napětí a protiukrajinské nálady.

Podle zatím nepravomocného rozsudku plzeňského krajského soudu Veselovskyj loni v srpnu vylákal svou známou, se kterou měl podle svých slov dříve vztah, na procházku k řece poblíž areálu střelnice ve čtvrti Doubravka. Cestou ji spoutal, znásilnil, bodl ji a řízl do krku. Pak dívku svlékl, zabalil do igelitu, polil savem, shodil ze srázu a napůl zahrabal kůrou a větvemi. Dívka předstírala, že je mrtvá, což jí zřejmě zachránilo život. Po jeho odchodu se z místa dostala pryč a zavolala si záchrannou službu. Policie mladíka zadržela do několika hodin.

Kromě pokusu o vraždu a znásilnění žalobce Veselovského viní i z pohlavního zneužití. S dívkou měl totiž sex ještě v době, kdy jí bylo 14 let.

Mladík se přiznal k pohlavnímu zneužití a pokusu o vraždu, odmítl však, že by se na čin připravoval a že dívku znásilnil. Sex v den útoku s ním podle něj měla dobrovolně. Podle svých slov na dívku zaútočil v afektu po hádce, která eskalovala do fyzického útoku. Veselovskyj u krajského soudu řekl, že vytáhl nůž a švihl jím proti dívce a když mu bránila v odchodu a nadávala mu, máchl nožem podruhé. Pak prý zpanikařil a v domnění, že je mrtvá, ji zabalil do igelitu, shodil ze srázu a pokusil se ji zakrýt.

Součástí verdiktu je i povinnost pro obžalovaného zaplatit dívce 480.000 korun jako odškodné. Událost na ní podle její zmocněnkyně zanechala vážné psychické následky, trpí posttraumatickou stresovou poruchou.