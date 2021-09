Všechny důchody by se od ledna mohly zvýšit minimálně o 650 Kč, sdělilo ministerstvo

Všichni důchodci v Česku by si od ledna mohli polepšit minimálně o 650 korun. Další navýšení pak bude záviset na jejich odpracované době a výši odvodů. Průměrná penze by se měla zvednout celkem o 805 korun. Ve čtvrtek o tom informovalo ministerstvo práce. Návrh nařízení, kterým vláda penze zvýší, zatím ale nezveřejnilo. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června téměř 2,86 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Průměrný starobní důchod dosahoval 15 385 korun.

Navýšení penzí bude vyšší, než se očekávalo. Proti dřívějším odhadům ministerstev financí a práce by průměrná zákonná valorizace měla být téměř o 50 korun vyšší. Původně měla činit 458 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) koncem srpna uvedla, že při sestavení rozpočtu počítala se 497 korunami. Resort práce ve čtvrtek sdělil, že se zákonná valorizace u průměrné penze dostala na 505 korun. Do částky se promítl růst cen. Na důchody bude tak ale potřeba i vyšší suma. Ke svému zákonnému přidání všichni důchodci a důchodkyně dostanou pak měsíčně ještě 300 korun.

Důchody se skládají ze dvou částí. Pevná solidární část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3550 korun. Zásluhová část se pak stanoví podle odvodů a odpracovaných let. Ministerstvo práce navrhuje, aby se solidární díl zvedl všem o 350 korun. S třísetkorunovým měsíčním bonusem by si tak všichni lidé s penzí přilepšili o 650 korun. Zásluhový díl by se jim pak podle plánů ministerstva měl navýšit o 1,3 procenta. Průměrná starobní penze by se zvedla podle zákona o 505 korun, s příspěvkem 300 korun tedy dohromady o 805 korun.