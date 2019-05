Vybrané změny v EET, které by měla v pátek schvalovat Sněmovna

Sněmovna má v pátek v závěrečném hlasování schvalovat novelu zákona o evidenci tržeb. O části pozměňovacích návrhů rozhodla již ve středu, v pátek by měla dohlasovat zbytek a dostat se až k závěrečnému schvalování. Přinášíme přehled vybraných změn, které by se měly do zákona na základě rozhodnutí Sněmovny dostat.

Na návrh vlády rozšiřuje novela evidenci tržeb na další obory, které jí dosud nepodléhaly. Půjde hlavně o služby řemeslníků, ale třeba i lékařů, advokátů, podnikatelů v zemědělství a podobně.

Evidenci budou podléhat pouze tržby na území ČR.

Část podnikatelů bude moci evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na úřadu. Nesmí mít víc než dva zaměstnance a nesmí být plátci daně z přidané hodnoty. Jejich roční hotovostní tržby nesmí překročit 600 tisíc korun. Vláda původně navrhovala pouze 200 tisíc korun, poslanci na návrh Romana Onderky (ČSSD) a Pavla Juříčka (ANO) tento limit zvýšili, podpořil to i rozpočtový výbor.

Z povinnosti evidovat tržby vylučuje osoby nevidomé nebo těžce hluchoslepé.

Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. S návrhem přišel Pavel Kováčik (KSČM) a ztotožnil se s ním rozpočtový výbor.

Na návrh vlády se do desetiprocentní sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, opravy oděvů, kol nebo kadeřnické služby.

Do desetiprocentní sazby DPH se přesunou i audioknihy a elektronické knihy. S návrhem přišla Věra Kovářová (STAN) a ztotožnil se s ním i rozpočtový výbor.