Výbuch v dole: extrémní teploty komplikují vyproštění mrtvých

Při čtvrtečním neštěstí v dole ČSM na Karvinsku zemřelo 12 Poláků a jeden Čech. OKD původně uvádělo, že zemřelo 11 Poláků a dva Češi. Zjistilo se ale, že jeden mrtvý původně považovaný za Čecha má i po 22 letech v Česku polské občanství.

Polský premiér Mateusz Morawiecki, který dnes do dolu přijel, označil neštěstí za obrovskou tragédii a vyjádřil soustrast všem pozůstalým. Polští záchranáři budou na místě pomáhat českým kolegům, dokud bude třeba. Morawiecki uvedl, že zásah komplikuje extrémně vysoká teplota v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více. Na místo neštěstí se vydal i český premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Morawieckého pracovalo v době výbuchu v dole 23 horníků, většina byla ze zprostředkovatelské agentury Alpex.

Z 13 mrtvých horníků je zatím na povrchu pouze jeden, ostatní zůstávají podle Čelechovského v podzemí. Není zatím jasné, kdy bude možné těla vytáhnout. Nejdříve to bude po Novém roce. "Na místě důlního neštěstí nyní budujeme ochranné hráze, které mají zamezit požáru. Na místě je velmi špatná viditelnost," sdělil Čelechovský.

Výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk novinářům řekl, že záchranné práce stále pokračují, ztěžuje je však požár v dole. Ve čtvrtek večer bylo jasné, že výbuch nepřežilo pět horníků, osm dalších se pohřešovalo. "V určitém okamžiku jsme při narůstajícím požáru zhodnotili, že není možné se k pracovníkům dostat. Koncentrace, které tam jsou, jsou neslučitelné se životem. Vedoucí likvidace havárie rozhodl o plošném uzavření prostoru. Připravujeme stavbu hrází, trvat by to mělo do neděle," řekl Kowalczyk.

Podle Čelechovského speciální komise zjišťuje, proč v dole metan vybuchl. "Musíme si počkat na výsledky tohoto šetření," uvedl. Za OKD vyjádřil hlubokou upřímnou soustrast všem rodinám obětí.

Výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk novinářům řekl, že záchranné práce stále pokračují, ztěžuje je však požár v dole. Ve čtvrtek večer bylo jasné, že výbuch nepřežilo pět horníků, osm dalších se pohřešovalo. "V určitém okamžiku jsme při narůstajícím požáru zhodnotili, že není možné se k pracovníkům dostat. Koncentrace, které tam jsou, jsou neslučitelné se životem. Vedoucí likvidace havárie rozhodl o plošném uzavření prostoru. Připravujeme stavbu hrází, trvat by to mělo do neděle," řekl Kowalczyk.

Podle Čelechovského speciální komise zjišťuje, proč v dole metan vybuchl. "Musíme si počkat na výsledky tohoto šetření," uvedl. Za OKD vyjádřil hlubokou upřímnou soustrast všem rodinám obětí.

Lokalita je nyní uzavřená, což se dotýká práce 800 zaměstnanců ze dvou směn. Museli zůstat doma, kde budou zřejmě do neděle, než se podaří prostor zatarasit. Pobírají 100 procent mzdy, protože jde o překážku na straně zaměstnavatele.

Dva ze tří zraněných byli ve čtvrtek převezeni do FN Ostrava. Jeden z nich je nadále v kritickém stavu, řekla ráno mluvčí nemocnice. Ihned po transportu byl operován na oddělení popálenin. Popáleniny měl na hlavě, krku, trupu, rukou a nohou. Druhý z mužů je ve stabilizovaném stavu. Třetího zraněného záchranáři převezli do nemocnice v Karviné. Byl odhozen tlakovou vlnou a jeho zranění jsou spíše lehká.

Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát. OKD letos vytěží okolo pěti milionů tun uhlí. V současnosti těží ve dvou dolech. Důlní závod 1 vznikl k 1. lednu 2015 sloučením původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná. Důlní závod 2 vznikl k 1. lednu 2015 přejmenováním původního Závodu Důl ČSM a nachází se ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou oblastí: Sever a Jih. Dobývací prostor je v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz.

Důlní neštěstí v Karviné je druhé nejhorší na území ČR od roku 1990.

V celém Polsku bude v neděli v souvislosti s čtvrtečním neštěstím v dole ČSM na Karvinsku státní smutek. Dnes to ve Varšavě oznámila kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy.