Vyklízení Kliniky pokračuje v pátek. Aktivisté v ní zůstávají

Soudní exekutor zahájil v Jeseniově ulici v Praze 3 vyklízení budovy, kterou neoprávněně využívají lidé z Autonomního sociálního centra Klinika. Ani po dvou jím daných termínech k opuštění budovy, kterou vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), ale aktivisté neodešli a zůstali v přízemí přední části domu. Jeho zadní křídlo a první patro specializovaná firma už zajistila. Exekutor před 16.00 po šesti hodinách pro čtvrtek vyklízení ukončil, do objektu se vrátí v pátek v 10.00.

Policisté na místě nezasahovali, exekutor Ivo Luhan je k asistenci při vyklízení budovy zatím nepovolal. Ráno si ale vyžádal jejich přítomnost, protože byl, jak řekl, napaden. V pátek chce exekutor vyhodnotit, jestli požádá o pomoc bezpečnostní službu nebo policii, řekl. Přes noc bude objekt podle něj hlídat bezpečnostní agentura.

Aktivisté odmítají z objektu odejít, protože nevidí důvod, proč by Klinika měla zaniknout. Rekonstrukce, kterou SŽDC plánuje, podle nich navíc nezačne ještě nejméně rok a objekt bude dál chátrat. První opravy budovy, ve které hrozí řada bezpečnostních rizik, chce SŽDC podle vyjádření jejích zástupců zahájit ale hned po jejím vyklizení. Správa současně připravuje soutěž na vyhlášení rekonstrukce, která bude čekat na stavební povolení. Do té doby se bude starat o údržbu nemovitosti. Do opravené budovy pak chce SŽDC přesunout část svých zaměstnanců.

Zahájení exekuce objektu předcházel happening, který na protest proti ní uspořádali aktivisté z Kliniky. Akci nahlásili na magistrátu jako demonstraci ke čtvrtečnímu dni tuleňů, lachtanů a velryb, na místo dorazila policie, aby její svolavatele poučila o jejich právech a povinnostech.

Ani přes zahájenou demonstraci ale exekutor vyklizení domu neodložil a začal s ní podle původního plánu v 10.00. Narazil ale na odpor lidí, kteří k objektu přišli podpořit členy Kliniky, a do domu se mu nepodařilo vstoupit hlavním vchodem, dostal se do něj až zadním vchodem, kde jeho pracovníci museli navíc blokovat příznivce Kliniky, kteří se snažili do domu vstoupit za nimi. U zadního vchodu exekutor rovněž oznámil, že byl napaden, proto si vyžádal přítomnost policie.

Po poradě s ní pak aktivisty vyzval k opuštění budovy do 11.30, poté termín posunul na 12.30, ani v jednom případě ale exekutorovu výzvu k odchodu z budovy neuposlechli. Kolik aktivistů v budově zůstalo, se neví. Podle jednoho z jejich zástupců Jakuba Orta jich tak kolem poledne bylo několik desítek. Několik jich bylo vidět i na střeše.

Policisté zatím ale podle mluvčího Tomáše Hulana nezaznamenali žádné protiprávní jednání a exekutor je nepožádal o asistenci při vyklizení prostor. Hlídali ale, aby do domu nevstupovali další lidé.