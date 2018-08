Výměna informací. Praha získá od finanční správy údaje o Airbnb

Generální finanční ředitelství (GFŘ) a hlavní město uzavřely memorandum o výměně informací ohledně lidí, kteří krátkodobě pronajímají byty přes službu Airbnb a další internetové platformy. GFŘ o tom informovala v tiskové zprávě a následně i magistrát. Finanční správě se podle zjištění Hospodářských novin podařilo získat informace o ubytovatelích, na základě kterých hodlá kontrolovat, zda platí daně. Praha je využije k výběru ubytovacích poplatků, kterým poskytovatelé krátkodobých pronájmů podléhají stejně jako hotely či penziony.

"Předpokládáme, že nám ředitelství informace předá v září nebo v říjnu. Poskytovatele ubytování následně vyzveme k přihlášení se k místnímu a lázeňskému poplatku, tím s nimi začne řízení," sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Finanční správa nesdělila, kde k informacím o nabízených bytech přišla.

Podle GFŘ byli ubytovatelé v uplynulých měsících opakovaně informováni o daňové povinnosti, která jim pronajímáním bytů vzniká. Nyní se daňová správa zaměří na přímé kontroly.

Praha zároveň tlačí na novelu zákona, která by zahrnovala například omezení doby, po kterou by bylo možné byt ročně krátkodobě pronajímat. Podle politiků je potřeba podobné služby regulovat, protože podporují spekulace s byty, ruší komunitní život a lákají do centra města hlavně turisty, kteří jsou v Praze jenom kvůli pití alkoholu a zábavě. Návrh novely je nyní v připomínkovacím řízení, dá se tak očekávat jeho projednání po letních parlamentních prázdninách.

Počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb podle společnosti loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu. Tradičně nejsilnější je Praha, v mimopražských regionech se nicméně zájem zvýšil o 108 procent. Hosté se ubytovali u zhruba 11 tisíc hostitelů. Nejvíce návštěvníků přijelo z Německa a USA, průměrně zde přespali 3,3 noci. Mimo Prahu je největší zájem o jižní Moravu a Slezsko.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009, společnost vznikla v srpnu 2008. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu další podobné služby jako například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.