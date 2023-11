Výpovědi lékařů ochromí v Pardubickém kraji například činnost porodnic, s novou personální situací bude prakticky nemožné postavit směny

V nemocnicích akutní péče Pardubického kraje bude od prosince omezena zdravotní péče, pokud se nedohodne ministr zdravotnictví se zástupci mladých lékařů a odborů. Část lékařů vypověděla dohody o pracovní činnosti, s jejichž pomocí nemocnice zajišťují služby. Postavit směny s novou personální situací bude prakticky nemožné, problémy budou mít například porodnice ve východní části regionu, řekl po dnešním jednání dozorčí rady společnosti Nemocnice Pardubického kraje hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM).

"V Pardubické nemocnici bylo vypovězeno 43 procent dohod o pracovní činnosti, asi 180 výpovědí z celkových 380, což je velké číslo. Bez těchto dohodářů, kteří standardně pracují na hlavní pracovní poměr, nejsou schopny naše nemocnice zajistit péči v plném rozsahu. V Pardubické nemocnici jde o výpadek asi 50 procent dlouhodobě plánované péče, v Orlickoústecké nemocnici prakticky o celou," uvedl Netolický.

Podle něj vedení nemocnic ujišťuje, že bude zajištěna urgentní akutní péče a onkologická péče. Mnohé výkony ale bude nutné odložit, pokud to situace dovolí. Týká se to zvláště menších nemocnic. Ty, které už nyní měly problémy se zajištěním některé péče, toho za nové situace nebudou schopné. "Konkrétním příkladem může být jednání mezi nemocnicemi v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí zejména ohledně zajištění například porodů, protože nemocnice ve Svitavách zřejmě nebude schopna přijímat rodičky. A budeme muset učinit veškerá opatření, abychom rodičky z východní části kraje směřovali do Orlickoústecké nemocnice," řekl Netolický. Ohroženo je i fungování interny ve Svitavách. Jednotlivé nemocnice, které nemají obsazené směny v některých prosincových dnech a týdnech, kontaktují pacienty a upozorňují na odklad plánovaných výkonů.

Plánovaná péče bude podle hejtmana z velké části zajištěna podle toho, jak se podaří dohodnout služby s anesteziology, kteří jsou u všech operací.

Netolický se také obává, že poklesne výkonnost nemocnic a s tím i jejich hospodaření. Mohou se propadnout do ztrát, což by znamenalo i jejich ekonomickou destabilizaci.

"Požadavkům ze strany zdravotníků rozumím, jakákoliv práce má být v souladu s pracovněprávní legislativou," uvedl hejtman. Doufá však, že zúčastněné strany se dohodnou, hrozící problémy ve zdravotnictví tak budou odvráceny.