Výroba novičoku? Vzorce jsou i na Wikipedii, tvrdí odborník

Označení novičok se podle odborníka Daniela Juna z brněnské Univerzity obrany používá pro skupinu pěti jedovatých látek. Oficiální chemický vzorec novičoku ale nebyl nikdy potvrzen, řekl v pátek Jun v reakci na čtvrteční výroky prezidenta Miloše Zemana. Zeman prohlásil, že ze zjištění českého Vojenského zpravodajství vyplývá, že ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně byl testován nervově-paralytický jed A230, což je podle vojenských zpravodajců novičok.

Novičokem byl otráven někdejší dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia v anglickém Salisbury. Podle odborníků na jadernou bezpečnost či armádu byl Skripal otráven jedem s označením A234. Případ přispívá k napětí mezi Moskvou a Západem. Velká Británie obvinila z činu Rusko, Rusko zase tvrdí, že jed mohl pocházet z Česka. Moskva už v pátek Zemanovy výroky využila k obvinění Londýna, že klame.

Zeman ve čtvrtek také řekl, že civilní Bezpečnostní informační služba (BIS) dospěla k závěru, že testovaný plyn není novičok, Zeman se ale přiklonil k názoru vojenských zpravodajců.

Ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář řekl, že se k Zemanovu tvrzení nebude vyjadřovat a odkázal na ministerstvo obrany jako zřizovatele ústavu. Když v březnu Moskva označila Česko za možného původce novičoku, řekl Šafář, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely. Malé množství jich vyrábí i jeho ústav, má k tomu souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Řádově jde o gramy, takže podle tehdejšího Šafářova vyjádření nejde o výrobu, ale spíš "laboratorní přípravu malého množství" kvůli otestování jejich vlastností.

Jun také řekl, že takzvaný novičok je skupina látek nazvaných A230, A232, A234, A242 a A262. Dodal, že když se pracuje na výrobě takového jedu, vzorky se číslují vzestupně a ty vhodné se vybírají dál. Výzkumníci pracující na novičoku tak mohli začít třeba jednoduchým vzorcem A1 a skončit třeba u nejsložitějšího A300.

Obecně se jako novičok podle Juna označuje skupina látek, které byly údajně vyvíjeny v bývalém Sovětském svazu v rámci tajného programu s kódovým označením "Foliant". Vzorečky těchto nervově paralytických látek vynesli na světlo lidé do programu zaangažovaní, oficiálně je ale nikdo nepotvrdil.

Vzorce jsou podle Juna dostupné na webu, například v internetové encyklopedii Wikipedii. Údajný novičok si tak podle Juna na jejich základě může vyrobit kterýkoliv odborník. "Je to podobné jako s autem. Když se vám dostanou do rukou jeho plány, doma si ho nevyrobíte. Ale odborník s vybavenou laboratoří to zvládne," uvedl Jun.

Upozornil ale, že vzhledem k tomu, že vzorec novičoku oficiálně nikdo nepotvrdil, může mít novičok vzorec naprosto jiný než ty, které jsou na internetu. Doplnil, že jen u typu A234 jsou na webu vzorce hned dva.