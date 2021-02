Vyšetřování Čapího hnízda bylo prodlouženo do poloviny května

Policisté požádali o další prodloužení lhůty pro vyšetřování kauzy kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, v níž je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. V pátek to sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství, jehož žalobce Jaroslav Šaroch případ dozoruje, později doplnil, že lhůta byla stanovena do 15. května. Termín však nemusí být konečný. Lhůta pro vyšetřování byla v minulosti prodloužena několikrát, naposledy byla stanovena do konce února.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

"Nová lhůta pro skončení vyšetřování je stanovena ke dni 15. května tohoto roku. Zda bude tento termín konečný, není možné předem odhadnout, neboť dosud probíhají úkony trestního řízení, bez kterých není možné vyšetřování doplnit ve smyslu závazného pokynu Nejvyššího státního zastupitelství," uvedl mluvčí žalobců Aleš Cimbala.

"Byť je přípravné řízení ze zákona neveřejné a nelze se blíže vyjadřovat k jednotlivým úkonům, je možné potvrdit veřejně známou informaci, že dosud probíhají úkony spojené s právní pomocí ze zahraničí," doplnil Cimbala.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil dozorující státní zástupce Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie navrhovala podání obžaloby. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.