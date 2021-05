Vyšetřovatelé se v kauze otravy Bečvy nadále seznamují se znaleckým posudkem

Vyšetřovatelé se v kauze loňské otravy řeky Bečvy nadále seznamují se znaleckým posudkem, řekla v úterý krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Písemné vyhotovení posudku, které je pro prověřování ekologické havárie klíčové, obdržela policie v prvním květnovém týdnu. O dalším vývoji v kauze hodlá policie informovat veřejnost do konce měsíce.

Posudek vypracoval soudní znalec Jiří Klicpera, jeho obsah odmítl komentovat. V minulosti dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vyhotovení, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. "Platí to, co jsme řekli minulý týden. Vyšetřovatelé se s posudkem seznamují a budou ho spolu s dalšími důkazy vyhodnocovat," řekla Javorková. Následně podle ní bude policie veřejnost informovat o dalším postupu, mělo by se tak stát do konce května.

Už dříve policie uvedla, že otravu Bečvy prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli za něj hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti. Server iDNES.cz před týdnem napsal, že posudek podezřívá z otravy řeky kyanidy firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, její ředitel Oldřich Havelka to následně opětovně odmítl. Firma spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, nyní v něm podniká asi 55 firem. Energoaqua zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.