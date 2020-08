Výstava připomene pokus o likvidaci klášterů v Československu.

Akce K a Ř, kterými se komunisté před 70 lety pokusili zlikvidovat řeholní společenství v Československu, připomene výstava Nebe bylo plné hvězd. Expozice připravená Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) představí místa, kde byli řeholníci a řeholnice internováni. Výstava bude od 9. srpna do 31. října v klášteře Želiv na Pelhřimovsku.

V rámci takzvané akce K vtrhly v dubnu 1950 do mužských klášterů ozbrojené oddíly Sboru národní bezpečnosti. Měly za úkol kláštery vyklidit a převézt řeholníky do centralizačních a internačních klášterů. Podle ústavu tak bylo ve dvou etapách zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno či centralizováno 2376 řeholníků. Od července pak komunistická moc zasahovala i proti ženským klášterům. Do centralizačních středisek mezi červencem a zářím nechala převézt přes 4 tisíce řádových sester.

"Centralizační a internační kláštery se v mnohém podobaly vězení. Jen s tím rozdílem, že k pobytu v nich nebyli řeholníci a řeholnice odsouzeni soudem," uvedla autorka výstavy Stanislava Vodičková. "Za přestupky byli postihováni pobytem na samotce, snížením dávek potravin, zákazem korespondence - už tak omezené a přísně cenzurované - a případně i fyzickými tresty. Lékařská péče byla velmi zanedbávána, což mělo v některých případech trvalé následky," upozornila. Právě Želiv byla jedním z internačních klášterů.

Návštěvníci prostřednictvím fotografií nahlédnou do míst, kde byli řádoví bratři a sestry internováni. Panely také přibližují události řeholního života v 50. letech - od zaměstnávání řeholníků a řeholnic při "budování socialismu", až po způsoby, kterými se v nesvobodném prostředí udržoval duchovní život. V den zahájení výstavy bude kromě samotné vernisáže na programu také mše, kterou odslouží kardinál Dominik Duka a varhanní postludium.

Výstava měla začít už v dubnu, ale ÚSTR ji musel posunout kvůli krizi kolem koronaviru.