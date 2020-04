Vystrčil si v dopise Zemanovi stěžoval na kancléře Mynáře

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zaslal minulý týden prezidentu Miloši Zemanovi dopis, ve kterém vyjadřuje nespokojenost s postupem jeho kancléře Vratislava Mynáře při odpovědi na otázky ohledně vzniku výhružného dopisu čínské ambasády k cestě někdejšího šéfa horní parlamentní komory Jaroslava Kubery na Tchaj-wan. Mynář jako oficiální odpověď poslal Vystrčilovi svou veřejnou reakci na dřívější informace médií o uvedeném dopisu. Uvedl to Deník N.

"Dovoluji si vám zdvořile sdělit, že stanovisko zaslané 7. dubna na moji adresu vaším kancléřem za naplnění mé žádosti ani při vynaložení maximální snahy a dobré vůle v žádném případě považovat nemohu," napsal Vystrčil podle Deníku N Zemanovi.

Vystrčil se v dopise adresovaném na počátku dubna Hradu dotazoval, jestli si kancléř vyžádal dokument z čínské ambasády ohledně Kuberovy cesty na Tchaj-wan. Na tento dopis místo prezidenta odpověděl Mynář, který mu poslal svou reakci na zjištění Deníku N, kterou už předtím zveřejnil na stránkách Hradu a ve které uvádí, že žádný výhružný dopis si neobjednal a ve skutečnosti ani neexistuje.

"Ale o to nejde. Já chci odpovědět, zda si vyžádal z čínské ambasády dokument, o kterém se celou dobu bavíme a ve kterém se vyhrožuje České republice. To je něco trochu jiného, než na co pan kancléř odpovídá," odůvodnil šéf Senátu, proč se nespokojil s Mynářovou odpovědí a napsal prezidentovi znovu.

Deník N počátkem dubna napsal, že Mynář požádal čínské velvyslanectví o vypracování dokumentu k zamýšlené Kuberově cestě s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Dokument, který byl doplněný přípisem Pražského hradu, byl nalezen v pozůstalosti Kubery po jeho smrti. Dopis, ve kterém měla čínská ambasáda hrozit trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud se cesta uskuteční, řada českých politiků odsoudila. Mynář už dřív obvinění odmítl. Dokument podle něj nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny.

Podle Mynáře Čína prostřednictvím své ambasády Zemana a vládu od podzimu upozorňovala, že cestu Kubery na Tchaj-wan by považovala za porušení vzájemných smluv.