Významné dny a výročí, co nás v následujícím týdnu čeká?

Přehled výročí a významných dnů v nadcházejícím týdnu:

pondělí 22. května

Mezinárodní den biodiverzity; výročí přijetí konvence OSN o biodiverzitě v Nairobi v roce 1992; vyhlášen VS OSN v roce 1994, do roku 2000 slaven 29. prosince.

Před 215 lety spadlo ve Stonařově na Jihlavsku a jeho okolí 200 až 300 meteoritů.

Před 210 lety se narodil německý skladatel Richard Wagner. Zemřel v roce 1883.

Před 90 lety se narodil herec Dalimil Klapka. Zemřel loni v červnu.

Před 80 lety se narodila severoirská mírová aktivistka Betty Williamsová, nositelka Nobelovy ceny za mír (1976). Zemřela v roce 2020.

Šedesátiny oslaví herec Miroslav Hanuš.

Před 20 lety Rada bezpečnosti zrušila protiirácké sankce zavedené v srpnu 1990 a USA vyškrtly Irák ze seznamu "teroristických zemí".

Před 15 lety měla v Divadle Archa premiéru hra Odcházení Václava Havla. Představení hry, kterou se exprezident vrátil k dramatice, se tam naposledy hrálo v červenci 2010.

Před 10 lety byli v Brně-Ivanovicích zavražděni čtyři lidé, rodiče a jejich dvě děti; za vraždu byl 20. července 2016 odsouzen na doživotí jejich příbuzný, v době činu dvacetiletý Kevin Dahlgren z Kalifornie; Dahlgren spáchal letos 11. ledna ve věznici Valdice na Jičínsku sebevraždu.

Před pěti lety zemřel americký spisovatel Philip Roth. Narodil se v roce 1933.

úterý 23. května

Před 405 lety se uskutečnila tzv. třetí pražská defenestrace; začátek třicetileté války (skončila 24. října 1648 mírem vestfálským).

Před 175 lety se narodil německý inženýr Otto Lilienthal, průkopník letectví, konstruktér kluzáků. Zemřel v roce 1896.

Před 160 lety byla založena Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), nejstarší německá politická strana.

Před 140 lety se narodil americký herec a producent Douglas Fairbanks starší, vlastním jménem Ulman. Zemřel v roce 1939.

Před 115 lety se narodil americký fyzik John Bardeen, spoluvynálezce tranzistoru, dvojnásobný nositel Nobelovy ceny za fyziku (1956 a 1972). Zemřel v roce 1991.

Před 100 lety byla založena belgická letecká společnost Sabena. V listopadu 2001 oznámila bankrot.

Devadesáti let se dožívá americká herečka britského původu Joan Collinsová.

Osmdesátiny oslaví hudebník, dirigent a skladatel Felix Slováček.

Před 45 lety unesli Robert, Václav a Milan Barešovi autobus a pokusili se s ním přejet hranici do západního Německa. Při přestřelce s pohraničníky zemřel řidič a Milan Bareš. Robert Bareš byl odsouzen k trestu smrti a v roce 1979 popraven, Václav dostal 25 let vězení (tento trest mu byl po roce 1989 snížen, takže byl okamžitě propuštěn).

Před 30 lety se konaly první svobodné volby v novodobých dějinách Kambodže za účasti několika politických stran; Rudí Khmerové volby bojkotovali.

středa 24. května

Evropský den parků; poprvé slaven v roce 1999 z rozhodnutí federace EUROPARC; výročí založení prvního národního parku v Evropě (ve Švédsku) v roce 1909.

Před 810 lety zemřela dánská královna Dagmar, dcera Přemysla Otakara I. Narodila se jako Markéta v roce 1186.

Před 480 lety zemřel polský matematik, astronom a lékař Mikuláš Koperník. Narodil se v roce 1473.

Před 280 lety se narodil francouzský politik, revolucionář, novinář a lékař Jean-Paul Marat. V roce 1793 byl zavražděn.

Před 140 lety byl otevřen Brooklynský most v New Yorku mezi Manhattanem a Brooklynem; tehdy to byl první visutý most na ocelových lanech.

Před 120 lety byl ve Stuttgartu založen německý automobilový klub Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC; do roku 1911 nesl název Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung).

Před 95 lety dosáhla vzducholoď Italia italského polárníka generála Umberta Nobileho severního pólu. od 25. května 1928 byla s šesti muži posádky nezvěstná.

Před 80 lety německý velkoadmirál Karl Dönitz zastavil útoky na spojenecké konvoje v severním Atlantiku, což byl rozhodující předěl v ponorkové válce.

Sedmdesátiny oslaví britský herec Alfred Molina.

Před 65 lety zemřel mistr houslař Otakar František Špidlen. Narodil se v roce 1896.

Padesátiny oslaví fotbalista Vladimír Šmicer.

Pětačtyřicetiny oslaví švédský hokejový brankář Johan Holmqvist.

Před 30 lety Eritrea formálně vyhlásila nezávislost (52. africký stát).

Před rokem se v ČR objevil první případ opičích neštovic.

čtvrtek 25. května

Mezinárodní den pohřešovaných dětí; nazýván též Pomněnkový den, podle květiny, která říká "Nezapomeň na mě"; vznikl v USA v roce 1983, jako mezinárodní připomínán od roku 1986; v ČR ho uspořádalo poprvé Sdružení Linka bezpečí v roce 2004.

Mezinárodní den stepu; výročí narození slavného amerického stepaře Billa "Bojanglese" Robinsona v roce 1878; svátek vznikl v USA v roce 1989.

Svátek sv. Urbana (I.), patrona vinařů a bednářů.

Před 305 lety císař Karel IV. podepsal dekret, na jehož základě Claudius Innocentius du Paquier založil téhož roku porcelánku ve Vídni - druhá nejstarší v Evropě.

Před 95 lety se narodila herečka Jiřina Švorcová. Zemřela v roce 2011.

Pětadevadesáti let se dožívá malíř a grafik Věroslav Bergr.

Před 90 lety se uskutečnil první let stíhačky Avia B-534, nejpokročilejší čs. meziválečné stíhačky.

Pětasedmdesátiny oslaví německý hudebník Klaus Meine, lídr skupiny Skorpions.

Před 75 lety byl popraven komunisty polský odbojář Witold Pilecki, který se v roce 1940 nechal dobrovolně zavřít do nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Narodil se v roce 1901.

Sedmdesátiny oslaví argentinský fotbalista a trenér Daniel Passarella.

Před 60 lety byla na konferenci v etiopské Addis Abebě podepsána charta Organizace africké jednoty (OAJ); tento den je každoročně slaven jako Den africké svobody. OAJ byla 9. července 2002 nahrazena Africkou unií.

Šedesátiny oslaví americký herec Mike Myers.

Padesátiny oslaví plavec Daniel Málek.

Před 30 lety RB OSN přijala rezoluci o vytvoření Mezinárodního trestní tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY); činnost zahájil v listopadu 1993, činnost ukončil k 31. prosinci 2017.

Před pěti lety v EU začala platit nová pravidla o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), která měla pomoci hájit práva občanů proti zneužívání jejich osobních dat.

pátek 26. května

Před 195 lety se v Norimberku objevil Kašpar Hauser, německý mladík zvaný vlčí dítě, jehož skutečná identita nebyla nikdy objasněna.

Před 155 lety byla slavnostně zasvěcena Španělská synagoga v Praze.

Před 130 lety se narodil generál Karel Klapálek, účastník zahraničního odboje. Zemřel v roce 1984.

Před 115 lety byla u města Masdžíd Solejmán v jihozápadní Persii, dnešním Íránu, nalezena ropa; první těžba ropy v oblasti Blízkého východu.

Před 105 lety byla vyhlášena nezávislost Gruzie.

Před 100 lety se jel poprvé slavný 24hodinový závod v Le Mans.

Před 95 lety se narodil americký patolog usilující o legalizaci eutanazie Jack Kevorkian. Zemřel v roce 2011.

Před 95 lety byla na novém výstavišti v Brně zahájena první výstava - Výstava soudobé kultury v Československu; do konce září 1928 ji shlédlo na 2,7 milionu návštěvníků. Tím byla založena společnost Brněnské veletrhy a výstavy (BVV), od roku 1999 Veletrhy Brno, a.s.

Před 95 lety se narodil zoolog Josef Vágner, zakladatel safari ve Dvoře Králové nad Labem. Zemřel v roce 2000.

Pětaosmdesátiny oslaví kanadská pěvkyně (sopranistka) Teresa Stratasová.

Před 85 lety byl nedaleko německého městečka Fallersleben (dnes Wolfsburg) položen základní kámen automobilky Volkswagen.

Před 85 lety Kongres USA ustavil komisi pro vyšetřování neamerické činnosti levice a pravice.

Pětapadesátiny oslaví dánský korunní princ Frederik.

Padesátiny oslaví pěvkyně Magdalena Kožená.

Před 30 lety byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Bernard Pivo, předchůdce Rodinného pivovaru Bernard.

Před 25 lety na Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec - jednonohý Američan Tom Whittaker (49).

Před 15 lety na Marsu přistála americká sonda Phoenix, která tam našla definitivní důkaz o existenci vody.

Před 15 lety zemřel americký režisér, producent a herec Sydney Pollack. Narodil se v roce 1934.

sobota 27. května

Významný den ČR - Den národního vzdoru (připomíná atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha v roce 1942); zaveden v roce 2022

Před 320 lety byl založen Petrohrad (původně Sankt-Petěrburg); hlavní město ruského státu 1712-1728 a 1732-1918.

Před 160 lety zemřel novinář, spisovatel, humorista, herec a překladatel Václav Filípek, známý pod pseudonymem Abyvásdrak. Narodil se v roce 1812.

Před 150 lety německý amatérský archeolog Heinrich Schliemann objevil při vykopávkách u Hisarliku údajný zlatý poklad trójského krále Priama (později to bylo popřeno: vědci dokázali, že poklad je asi o 1000 let starší než slavný trójský král).

Před 140 lety se narodil pražský německý estetik, filozof, teoreik a kritik umění židovského původu Emil Utitz. Zemřel v roce 1956.

Před 115 lety byl založen belgický fotbalový klub RSC Anderlecht.

Sta let se dožívá americký politik a diplomat Henry Kissinger, nositel Nobelovy ceny za mír.

Před 100 lety se narodil americký podnikatel a mediální magnát Sumner Redstone. Zemřel v roce 2020.

Pětaosmdesátiny oslaví historik, politolog a diplomat Pavel Seifter.

Před 80 lety se ve Francii vytvořila Národní rada odporu jako jednotný nejvyšší orgán domácího odboje.

Osmdesátiny oslaví herec Luděk Sobota.

Před 65 lety byli do věznice ve Všehrdech na Chomutovsku převezeni první vězni.

Před 60 lety zemřel architekt Jan Zázvorka st. Narodil se v roce 1884.

Šedesátiny oslaví švýcarská sjezdařka Maria Walliserová.

Před 55 lety začal v Alsdorfu soudní proces se sedmi pracovníky německé farmaceutické firmy Grünenthal, výrobci uspávacího a uklidňujícího prostředku Contergan, který způsoboval nervové poruchy u dospělých a znetvořeniny u dětí; skončil v prosinci 1970 bez rozsudku.

Před 30 lety výbuch časované bomby v autě v centru Florencie usmrtil šest lidí a 26 zranil a vážně poškodil galerii Uffizi.

neděle 28. května

Svátek sousedů; vznikl v Paříži v roce 1999; v ČR poprvé v roce 2006.

Letnice - Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Před 285 lety se narodil francouzský lékař Joseph-Ignace Guillotin, propagátor po něm později pojmenovaného popravčího zařízení. Zemřel v roce 1814.

Před 140 lety se narodil dirigent Václav Talich. Zemřel v roce 1961.

Před 115 lety se narodil britský spisovatel Ian Fleming, autor románů o agentu 007 Jamesi Bondovi. Zemřel v roce 1964.

Před 105 lety byla vyhlášena nezávislost Arménie a Ázerbájdžánu.

Před 95 lety se narodil revmatolog a politik Milan Adam, ministr školství 1989-1990. Zemřel v roce 2008.

Pětašedesátiny oslaví fotbalista a trenér František Straka.

Pětapadesátiny oslaví australská zpěvačka Kylie Minogue.

Před 30 lety bylo v Praze oficiálně otevřeno velvyslanectví Slovenska.

Před 30 lety bylo otevřeno metro v čínské Šanghaji, nejrozsáhlejší na světě.

Před 25 lety Pákistán uskutečnil pět pokusných jaderných výbuchů, poslední (šestý) provedl 30. května 1998.

Před 15 lety nepálské Ústavodárné shromáždění zrušilo monarchii a vyhlásilo Nepál republikou.

Před pěti lety zemřel průmyslník, politik a jeden z nejbohatších Francouzů Serge Dassault. Narodil se v roce 1925.