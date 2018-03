Vzniká komise pro důchodovou reformu. Už čtvrtá

Přípravy na novou reformu penzijního systému se rozjíždějí. Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Jaroslavou Němcovou (ANO) začalo sestavovat tým, který by ji měl připravit. V Česku tak vznikne v pořadí už čtvrtá komise pro přípravu důchodové reformy.

O tom, kdo v ní bude zasedat, zatím ministerstvo mlčí. "Odborný pracovní tým je v současné době ve fázi faktického vzniku a personální obsazení ještě není uzavřeno," konstatoval mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

O reformě penzí už před časem hovořil předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO). Mimo jiné by podle něj měl v roce 2020 vzniknout speciální důchodový účet, z nějž by se vyplácely penze. "Chtěli bychom v rámci důchodové reformy přijít s podnikovým důchodovým připojištěním, tak jak je to standardní v Evropě," uvedl Babiš. Chtěl by se prý zaměřit i na to, že v některých profesích nelze pracovat až do 65 let, nebo na ženy s nízkými důchody.

"Hlavním příjmem takového účtu bude jednoznačně pojistné na důchodové pojištění a prostředky budou použity na výplatu důchodů v souladu s nároky jednotlivých důchodců," doplnil jeho slova mluvčí ministerstva práce Vladimír Řepka. Stanovení konkrétní podoby bude jedním z úkolů Odborného pracovního týmu pro důchodovou reformu. Na ostatní odpovědi podle něj je ještě brzy.

V Česku už několik penzijních komisí fungovalo. Dvěma, z roku 2004 a 2010, se přezdívá Bezděkova podle jejich šéfa Vladimíra Bezděka. Třetí komisi vedl v letech 2013-2017 sociolog Martin Potůček. O tom, zda se nakonec ustaví i čtvrtá komise, zřejmě definitivně rozhodne až jednání o sestavení vlády. Babišův kabinet totiž nedostal důvěru sněmovny a jeho šéf dostal od prezidenta Miloše Zemana šanci na sestavení druhé vlády.