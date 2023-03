Z Česka odcházejí zejména mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé, říká ekonom

Z České republiky odcházejí zejména mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří jsou v podstatě perspektivou národa. V tiskové zprávě to v pátek uvedl ekonom Národního institutu SYRI Martin Guzi. Podle něj se přitom migraci z Česka věnuje malá pozornost. Za problém považuje také to, že nelze zjistit přesná data. Nejčastěji lidé odcházejí do Německa, Nizozemska, Rakouska nebo Velké Británie.

Emigranti se podle ekonoma výrazně odlišují od pendlerů, což jsou naopak lidé starší 40 let a méně vzdělaní. "Nevíme, kolik lidí z Česka odchází a kolik lidí se vrací, protože současná čísla jsou určitě podhodnocená. Ten problém je ale významný, protože odcházejí mladí a vysokoškolsky vzdělaní, tedy v podstatě perspektiva národa," uvedl Guzi.

Podle něj přes 90 procent z nich směřuje do bohatších zemí, kde mohou uplatnit své technické a technologické znalosti. "Lákají je také lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy. Často jde o lidi, kteří jsou vysoce specializovaní a v ČR nenajdou uplatnění," řekl ekonom.

Chybějící čísla o odchodech a návratech znesnadňují možnost situaci lépe popsat. "Nedokážeme jednotlivá data přiřadit ke konkrétním lidem a osobám," upozornil výzkumník. Klíčem by podle něj bylo získávat data rovnou v zahraničí, případně pak využít informace od zdravotních pojišťoven. Každý občan si totiž po návratu do ČR z ciziny tuto povinnost musí vyřídit. "Další cestou je sledování finančních toků, které směřují z ciziny do ČR například jako podpora rodinných příslušníků. Podíl těchto operací na českém HDP výrazně stoupá, přitom ale počet emigrantů neroste a po krizi výrazně klesl," uvedl Guzi.

Emigrace je podle Guziho větší problém než množství pendlerů, kteří jezdí přes hranice za prací. Nejčastěji jsou to podle něj muži ve věku 40 až 50 let bez vysokoškolského vzdělání. "Nejde tak o riziko pro budoucnost ČR nebo pro demografický vývoj," doplnil ekonom.