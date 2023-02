Z největšího středočeského rybníka zbývá odstranit letos 15 tisíc kubíků bahna

Z Žehuňského rybníka na Kolínsku letos zbývá vybrat ještě zhruba 15 tisíc metrů krychlových bahna. Bagry od roku 2021 ze dna největšího středočeského rybníka odstranily už 35 tisíc metrů krychlových. Podle odhadů je v rybníce zhruba milion metrů krychlových bahna. Práce na rybníce může majitel, společnost Kinský dal Borgo, kvůli ochraně hnízdišť vzácných ptáků dělat pouze od podzimu do poloviny března, poslední týdny je navíc komplikuje velké množství vody. Řekl to ředitel lesního hospodářství společnosti Jiří Žabka.

Společnost zahájila první etapu revitalizace, jejíž součástí je i budování tůní a oprava hráze, v roce 2021. Většinu z celkových nákladů ve výši zhruba 60 milionů korun hradí z evropské dotace, řekl Žabka.

Pro rybník, který byl podle něj vybudován zřejmě v letech 1492 až 1496, je to první odbahňování. "Nános je masivní i kvůli řece Cidlině, která rybníkem protéká," řekl Žabka. Bahno, kterého je na některých místech více než vody, vybírají pracovníci s pomocí bagrů, výjimečně využili sací bagr. "Sací bagr nedělá přímý profil rybníka, v každé části je jiný materiál, vznikají potom tůně, které se musí srovnat klasickou technikou, aby byl rybník pro rybáře slovitelný," řekl Žabka. V postupu prací podle něj brání voda a teplé počasí. "Pomohlo by nám, kdyby mrzlo a nepřitékala další voda, takhle nevíme, jestli vše stihneme nyní, případě na konci roku, ale projekt musí být do konce roku dokončen," doplnil.

Společnost chce v dalších etapách odstranit až polovinu celkového objemu bahna. "Právě zhruba půlka je bohatá na živiny, tedy dá se využít," řekl Žabka. Rozbory podle něj prokázaly, že materiál se může ukládat na zemědělskou půdu. "Pokud by nevyhovoval, musel by se likvidovat na nějaké skládce, což by bylo finančně mnohem náročnější," doplnil. Historické prameny podle něj uvádějí, že původně se v rybníce při takzvaném vyletnění pěstovalo třeba obilí, čímž se živiny spotřebovaly.

Bahno si od rybníka odváží farma z nedalekých Choťovic, která hospodaří zhruba na 600 hektarech polí. Podle majitele farmy Karla Horáka ho využijí letos i další rok. "Má špičkovou kvalitu, obsahuje fosfor, draslík a další prvky, mícháme ho s hnojem a rozmetáme na pole," řekl.

Součástí prací je i revitalizace v přítokové části, kde stavební firma vyhloubila zhruba 14 tůní. "Práce v rákosinách a na tůních je z větší části hotová," řekl Žabka. Pročištění rákosu podle něj pomůže zachovat stanoviště vzácných druhů ptáků. Z tůní se povedlo odstranit zhruba 38 tisíc metrů krychlových bahna.

Žehuňský rybník je národní přírodní památkou, jejíž součástí je i evropsky významná lokalita patřící do projektu Natura 2000. Sídlí zde vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména ptáků, mlžů a plžů, a rostou tu i vzácné a ohrožené druhy rostlin. Tuto část lokality spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. S rozlohou 258 hektarů je rybník největším ve Středočeském kraji a devátým největším v České republice. Délkou 5,5 kilometru také patří v Česku k nejdelším.