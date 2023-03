Z Prahy se v letní sezoně bude létat do 152 míst, o pět více než loni

Z Letiště Praha se během letního letového řádu, který bude platit od neděle 26. března do konce října, se bude létat do 152 destinací přímou linkou. Přibudou i nová spojení, například do Gdaňsku nebo Bilbaa, u oblíbených míst se zvýší frekvence letů. O provoz na letišti se postará 65 dopravců, mezi nimi i několik nových. Ve středu o tom informovalo Letiště Praha v tiskové zprávě. Oproti minulému roku je letní letový řád bohatší o pět destinací, stále však nedosahuje vrcholu z předcovidového roku 2019, kdy se z Prahy létalo do 190 míst.

"Oproti loňské letní sezoně nabídneme cestujícím více spojení, a to i přesto, že nadále chybí destinace na Ukrajině a v Rusku," řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Za velké milníky označil obnovenou dálkovou linku do jihokorejského Soulu, která bude létat od začátku letního režimu, a linku na Tchaj-wan, která bude létat od 18. července. V květnu se pak do Prahy vrátí přímý spoj do New Yorku, létat bude do konce září.

Nově se cestující dostanou přímou linkou z Prahy do španělského Bilbaa nebo Sevilly, chorvatského Dubrovníku, na řecký ostrov Skiathos, do Jerevanu v Arménii, Gdaňsku nebo města Maskat v Ománu. Posílených spojení se dočká nejoblíbenější pětice měst - Londýn, Amsterdam, Paříž, turecká Antalya a Frankfurt. Dohromady se zvýší frekvence letů na bezmála 40 tratích, například do Rigy, Dublinu, Barcelony či Varšavy.

Oproti loňsku přibude i několik nových dopravců. Moldavský Air Moldova a FlyOne, kyperský Cyprus Airways, ománský Salam Air a islandský Icelandair. Noví dopravci, Korean Air a China Airlines, také zajišťují zmiňované dálkové linky do Soulu a na Tchaj-wan.

V tiskové zprávě Letiště Praha doporučuje, aby si všichni cestující vždy před cestou zjistili všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do jejich destinace.

"Letiště Praha by za celý rok mohlo odbavit přes 13 milionů cestujících. Zatím evidujeme vyšší poptávku po výjezdovém cestovním ruchu do typicky dovolenkových destinací," řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů.