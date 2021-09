Z věznice v Trutnově by mohly být galerie či technický dům, město dělá anketu

Z bývalé věznice v Trutnově by mohly být podle radnice nová Galerie draka nebo Dům technických dovedností a FabLab. Pro jeden ze dvou návrhů se bude moci hlasováním do 17. října vyjádřit i veřejnost. Výsledky ankety budou sloužit vedení města při rozhodování o využití věznice. Ve středu to řekla mluvčí radnice Michaela Dědková. Prezentaci návrhů a hlasování je možné nalézt na webu.

Historický objekt bývalé věznice z počátku 19. století získalo město loni od státu. Nachází se nedaleko centrálního Krakonošova náměstí. Na základě výzvy ze začátku letošního roku se městu od různých subjektů sešlo devět návrhů na využití věznice. Dva nejlepší návrhy nyní radnice předložila veřejnosti k hlasování.

"Chceme, aby objekt věznice sloužil co nejvíce lidem. Zároveň by měl být daný projekt schopen po uvedení do provozu získávat peníze z různých zdrojů, aby byl ideálně nezávislý na rozpočtu města," uvedl místostarosta Tomáš Eichler (Piráti). Radnice míní, že přestavba věznice by se mohla odehrát v následujících třech až pěti letech. Město by na ni chtělo získat dotaci ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů.

Autoři návrhu Galerie draka počítají s tím, že by na půdu věznice byla přenesena stávající Galerie draka, která nyní sídlí v budově základní umělecké školy v centru města. Cely by byly využité pro jednotlivé herní prvky navržené různými výtvarníky. Počítá se s kavárnou, pódiem na nádvoří či vodním hřištěm. "V budově by vzniklo jedno velké bludiště. Neplánujeme žádné složité stavební úpravy," řekl autor návrhu Otto Štemberka ze sdružení Trutnov - město draka.

Dům technických dovedností a FabLab by byl podle spoluautora návrhu Václava Fišera zaměřený na techniku od mechaniky po elektroniku a robotiku a zaujmout by měl děti i dospělé. Součástí by měla být velká víceúčelová učebna pro vzdělávání učitelů a veřejnosti. Hlavní částí projektu je dílna s osmi až deseti stanovišti vybavenými technikou od svěráků po 3D tiskárny.

Budova byla postavena jako městská věznice. V nejrušnějších letech se v ní za rok vystřídalo přes 1000 vězňů. Za druhé světové války sloužila jako věznice gestapa a počátkem 50. let minulého století jako státní věznice. Po zrušení vězení v ní bylo sídlo archivu a naposledy sklad civilní ochrany. Od počátku nynějšího století je objekt prázdný a nevyužívaný.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových před třemi lety uvažoval, že věznici nabídne v dražbě k prodeji. Do věci se však vložila trutnovská radnice s tím, že má o objekt zájem.