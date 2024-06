Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 mld. Kč., oznámil Fiala

Za 77 tanků Leopard 2A8 by mělo Česko zaplatit 52 miliard korun, řekl dnes na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Nahradit mají sovětskou techniku, po roce 2030 by měla mít česká armáda 122 tanků Leopard.

Podle Fialy není schválení dohody souhlasem s nákupem, ale jde o nezbytný mezikrok. Spolupráce s dalšími zeměmi je podle něj výhodná, zapojení do společných nákupů umožňuje snižovat cenu díky množstevní slevě. Umožňuje také zapojení českých firem do celého dodavatelského řetězce.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zopakovala, že koalici zemí, které mají o nákup tanků zájem, vede Německo. To už uzavřelo smlouvu s výrobcem, jímž je podle ministryně německo-francouzská společnost KNDS. Česko podle ní pořídí tanky Leopard 2A8 v šesti modifikacích.

Fiala připomněl, že kromě přistoupení k tendru na nákup nových tanků 2A8 Německo Česku nabídlo také 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Jejich cena bude řádově v jednotkách miliard korun, uvedlo dnes ministerstvo obrany v tiskové zprávě. Stejný počet tanků už Německo Česku darovalo za pomoc Ukrajině. Další shodný dar oznámila česká vláda letos v únoru, podle Fialy budou tanky darovány v blízké budoucnosti. Po roce 2030 by tak měla mít česká armáda 122 tanků Leopard, uvedli premiér a ministryně.

Dohoda by podle Černochové měla být podepsána do konce července, následovat bude vyjednávání mimo jiné o průmyslové spolupráci. "Všechny vyjednané podmínky ještě předtím, než řekneme ano, předložím vládě k definitivnímu schválení," uvedla ministryně. Ministerstvo obrany dnes uvedlo, že by smlouvy na nákup tanků Leopard ve verzích 2A8 i 2A4 měly být uzavřeny do konce letošního roku.

Částka 52,1 miliardy korun podle ministerstva zahrnuje i příslušenství, školení či zkoušky. "Započítána je i inflační a kurzová rezerva, konečná cena tak může být nižší," sdělil úřad.

Vláda dnes zároveň schválila zařazení hlavního bojového tanku na seznam strategických projektů armády, spolu s pořízením dvou středních transportních letounů. Dosud bylo na seznamu pořízení bojových vozidel pěchoty CV90 a nákup letounů F-35.